Отправьтесь из Белека в наше приключение и откройте для себя белые террасы Памуккале и бирюзовые воды озера Салда.
Это незабываемое путешествие сочетает в себе самые впечатляющие природные красоты и историческое богатство, которое не оставит вас равнодушным!
Описание экскурсии«Турецкие Мальдивы» и Всемирное наследие ЮНЕСКО Первая остановка — спокойное озеро Салда, которое часто называют «Турецкими Мальдивами» благодаря его ослепительным белым пляжам и бирюзовым водам. Визит, запланированный на вторник, предложит вам возможность насладиться природной красотой в уединении. Далее тур направится к древнему чуду — Памуккале, известному своими уникальными термальными водяными террасами и включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По прибытии насладитесь обедом, который обеспечит вам энергию для послеобеденных приключений. Затем вы отправитесь на увлекательное исследование руин античного города Иераполис. Прогулка на выбор В течение дня вам будет предложено выбрать между двумя захватывающими вариантами:
- Одна группа отправится на термальные источники, чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами.
- Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Белек завершится приятным ужином.
Вторник, четверг и воскресенье в 4:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Салда
- Памуккале
- Античный город Иераполис
- Античный амфитеатр
- Травертины Памуккале
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер от места проживания и обратно
- Услуги гида
- Завтрак и обед
- Страхование
Что не входит в цену
- Входной билет в Памуккале - (30€) и Клеопатра Хавуз (Кызыл Су) - (10€)
- Напитки
- Ужин - (15€)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Расположение отелей или гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и воскресенье в 4:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
