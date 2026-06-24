Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на яхте к острову Сулуада — прекрасная возможность насладиться красотами природы, посетить живописнейшие места для купания и понежиться под солнечными лучами.



Особенно впечатляют виды острова на закате — обязательно застанем его, чтобы сделать потрясающие снимки. Это путешествие подарит вам незабываемые воспоминания!

EKM TRAVEL Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия $37 за человека 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский 9 часов На яхте, круизы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера Экскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции под волшебными красками заката. Эти заливы, которые называют «Турецкие Мальдивы», действительно оправдывают это название. Мы уверены, что вы согласитесь с нами, как только увидите их! Мы заберем вас из вашего отеля в Анталии или Кемере и отвезем в порт Адрасан. Когда все наши гости будут готовы, мы займем свои места на палубе и отправимся в плавание к бескрайним синим просторам! Во время поездки вы можете заметить, что поблизости нет отелей или других объектов. Это потому, что такие природные сокровища, как Сулуада, должны оставаться нетронутыми. Некоторые бухты и побережья на нашем маршруте являются местом обитания морских черепах Каретта, поэтому эти зоны защищены от любого вмешательства. Если вам повезет, вы сможете увидеть их собственными глазами! Чистое Великолепие Сулуады на Закате Суть нашей программы — это посещение Сулуады. Несмотря на свои небольшие размеры, этот остров пользуется огромной популярностью! Белоснежные пляжи и кристально чистая вода, сквозь которую можно наблюдать за плавающими рыбами, создают потрясающие виды, особенно на закате. На Сулуаде у вас будет возможность сделать множество прекрасных снимков, поплавать в прозрачной воде и просто насладиться спокойствием и красотой этого места. Вкусный Ужин После активного отдыха, плавания и фотосессий вас может настигнуть голод. Мы предложим вам вкусный ужин, который зарядит вас энергией для продолжения путешествия. Бухта Аксэки: Романтическое Место на Закате Следующая остановка — залив Аксеки, известный своей небольшой пещерой, называемой Пещерой Любви. Легенда гласит, что прохладная вода в этой пещере связана со слезами молодой девушки, разлученной с возлюбленным. Грустная история для такого красивого места… Но не грустите, ведь вас ждет идеальное плавание в прохладной и чистой воде, что успокоит и освежит вас. Возвращение в Адрасан После насыщенного дня мы вернемся в порт Адрасан около 21:00-22:00. Здесь наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти вас обратно в отель в Анталии или Кемере. Этот вечер станет незабываемым приключением! Важная информация: Возьмите с собой: полотенце, купальник, солнцезащитный крем, шляпу, очки и снаряжение для сноркелинга.

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