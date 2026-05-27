За один день вы погрузитесь в историю древней Памфилии и увидите её главные сокровища. Пройдёте по улицам Перге, оцените величие театра Аспендоса, прогуляетесь по атмосферному Сиде и побываете у водопада Манавгат. Маршрут сочетает античную архитектуру, морские виды и природную свежесть — без спешки и перегрузки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30–8:30 — трансфер из отелей Белека

9:00 — Перге (1–1,5 часа с гидом)

Вы окажетесь в одном из крупнейших городов древней Памфилии. Здесь вам откроются элементы планировки античного города: колоннадные улицы, агора и термы, монументальные фонтаны. В финале — немного свободного времени, чтобы спокойно пройтись и прочувствовать атмосферу места.

11:30 — Аспендос (~1 ч с гидом)

Вы увидите один из лучших сохранившихся римских театров в мире. И поймёте, почему его до сих пор считают эталоном инженерной мысли.

12:30 — обед у реки

14:00 — Сиде (~1 ч с гидом + свободное время)

В этом античном городе на берегу моря история соседствует с курортной атмосферой. Вы увидите ворота Веспасиана, колоннадные улицы и агору, монументальные нимфеумы и храм Аполлона у самого моря.

15:00 — водопад Манавгат (~30 мин свободного времени)

17:30 – 18:00 — возвращение в Белек

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

Внимание: театр Сиде закрыт для посещения из-за реставрации.

Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте

Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

Что входит в стоимость:

Входные билета в Перге, Аспендос и на водопад

Посещение античного города Сиде

Обед (курица, рис/макароны, салат)

Страховой полис на время экскурсии

Сопровождение англоговорящего гида из нашей команды

Что не входит в стоимость: