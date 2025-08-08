Мои заказы

Аспендос – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Аспендос» в Белеке, цены от €270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
На машине
6 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
На автобусе
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Уникальная возможность посетить один из лучших сохранившихся римских театров в Турции. Откройте для себя величие античного мира
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильдар
    8 августа 2025
    Римский амфитеатр древнего Аспендоса
    Очень интересная экскурсия, посетили и римский театр, и раскопки города, и акведук. Зарядились положительными эмоциями. Гид Евгений рассказал много интересного и по пути к Аспенду, и на месте. Рады знакомству с ним
  • А
    Александр
    20 июня 2025
    Римский амфитеатр древнего Аспендоса
    Понравилось всё: и комфортная поездка туда-обратно и (самое главное) - интересная экскурсия. Евгений действительно очень увлечен темой античных городов, а
    читать дальше

    слушать фаната своего дела всегда приятно. Ну и рассказал вообще много интересного про современную Турцию.
    Будьте готовы после посещения театра к небольшому подъему в гору, в сам античный город, благо его откапывают все больше и больше. Посещать лучше после 4 вечера либо по выходным (но не в обед!). Археологи в это время не работают 🤫

  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Римский амфитеатр древнего Аспендоса
    Нам всё понравилось.
    Спасибо Евгению за отличную экскурсию!

Сколько стоит экскурсия по Белеку в декабре 2025
Сейчас в Белеке в категории "Аспендос" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 320. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
