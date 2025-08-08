Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Уникальная возможность посетить один из лучших сохранившихся римских театров в Турции. Откройте для себя величие античного мира
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИльдар8 августа 2025Очень интересная экскурсия, посетили и римский театр, и раскопки города, и акведук. Зарядились положительными эмоциями. Гид Евгений рассказал много интересного и по пути к Аспенду, и на месте. Рады знакомству с ним
- ААлександр20 июня 2025Понравилось всё: и комфортная поездка туда-обратно и (самое главное) - интересная экскурсия. Евгений действительно очень увлечен темой античных городов, а
- ЕЕлена7 октября 2023Нам всё понравилось.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию!
