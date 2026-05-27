Приглашаем в круиз вдоль побережья.
Вы искупаетесь в бирюзовой воде уединённых бухт, насладитесь свежим бризом и солнцем на просторной палубе. На борту для вас весёлая музыка, анимация и пенное шоу.
Описание экскурсии
10:30-11:00 — выход в море
В течение дня посетим 4 бухты. Вы поплаваете вдали от многолюдных пляжей, полюбуетесь пейзажами и отдохнёте на палубе.
Остановки на маршруте:
- Аквариумная бухта (30–40 минут)
- Бухта Сарныч (около часа): купание и обед на борту
- Бухта Далгич (около часа)
- Бухта Харемтан (около часа)
16:30-17:00 — возвращение в порт
Организационные детали
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Трансфер в порт от отелей в районах Битез и Гюмбет и обратно, обед (куриный шницель, макароны, салат) включены
- Напитки оплачиваются отдельно. Приносить еду и напитки с собой на борт запрещено
- Прогулка проходит без гида
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 10 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Бодруме
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
