Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к истории города Александра Македонского и рыцарей-госпитальеров
За курортным фасадом Бодрума скрывается город с богатой историей.
На экскурсии мы без спешки познакомимся с его главными достопримечательностями: увидим античный театр Галикарнаса, поднимемся к панорамным площадкам, прогуляемся по атмосферным улочкам Старого города и полюбуемся крепостью Святого Петра. Часть маршрута проедем на автомобиле, а самые интересные места исследуем пешком.
Описание экскурсии
Античный театр
Наша первая остановка — прекрасно сохранившийся античный театр Галикарнаса. Вы сможете оценить его масштаб, узнать историю этого места и сделать первые красивые фотографии на фоне города.
Холм ветряных мельниц
На автомобиле мы поднимемся к знаменитой смотровой площадке. Это одна из лучших панорамных точек Бодрума, откуда город и его живописные бухты видны как на ладони.
Ворота Миндоса
Монументальные остатки древних крепостных стен, которые когда-то защищали город. Здесь вы услышите о драматических событиях, развернувшихся во время штурма Галикарнаса армией Александра Македонского.
Прогулка по сердцу Бодрума
Мы оставим автомобиль и отправимся гулять пешком. Вас ждут центральная набережная, колоритные кварталы Старого города, уютные переулки и самые атмосферные места для фотографий. Здесь же мы увидим крепость Святого Петра — средневековый замок рыцарей-госпитальеров в центре гавани. Я расскажу его историю, а при желании мы сможем зайти внутрь и осмотреть крепость.
Темы
Помимо истории города, вы узнаете, чем жил Бодрум до того, как стал популярным курортом, откуда здесь появилась особая греческая атмосфера и как на протяжении веков переплетались две культуры.
Поговорим о знаменитых людях, оставивших след в истории города, о современной жизни Бодрума, местных традициях и деталях, которые обычно остаются незаметными для большинства путешественников.
Организационные детали
Поедем на минивэне Opel Zafira Life
Дополнительно оплачиваются билеты в крепость св. Петра — €23 (в кассе в турецких лирах или картой)
Если ваш отель расположен в районе, удалённом от центра Бодрума, возможна доплата €20. При заказе, пожалуйста, указывайте название отеля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 546 туристов
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть читать дальшеуменьшить
к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я тур-менеджер компании.
Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.
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