За курортным фасадом Бодрума скрывается город с богатой историей. На экскурсии мы без спешки познакомимся с его главными достопримечательностями: увидим античный театр Галикарнаса, поднимемся к панорамным площадкам, прогуляемся по атмосферным улочкам Старого города и полюбуемся крепостью Святого Петра. Часть маршрута проедем на автомобиле, а самые интересные места исследуем пешком.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Античный театр

Наша первая остановка — прекрасно сохранившийся античный театр Галикарнаса. Вы сможете оценить его масштаб, узнать историю этого места и сделать первые красивые фотографии на фоне города.

Холм ветряных мельниц

На автомобиле мы поднимемся к знаменитой смотровой площадке. Это одна из лучших панорамных точек Бодрума, откуда город и его живописные бухты видны как на ладони.

Ворота Миндоса

Монументальные остатки древних крепостных стен, которые когда-то защищали город. Здесь вы услышите о драматических событиях, развернувшихся во время штурма Галикарнаса армией Александра Македонского.

Прогулка по сердцу Бодрума

Мы оставим автомобиль и отправимся гулять пешком. Вас ждут центральная набережная, колоритные кварталы Старого города, уютные переулки и самые атмосферные места для фотографий. Здесь же мы увидим крепость Святого Петра — средневековый замок рыцарей-госпитальеров в центре гавани. Я расскажу его историю, а при желании мы сможем зайти внутрь и осмотреть крепость.

Темы

Помимо истории города, вы узнаете, чем жил Бодрум до того, как стал популярным курортом, откуда здесь появилась особая греческая атмосфера и как на протяжении веков переплетались две культуры.

Поговорим о знаменитых людях, оставивших след в истории города, о современной жизни Бодрума, местных традициях и деталях, которые обычно остаются незаметными для большинства путешественников.

Организационные детали