Водная прогулка на яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Эгейского моря. Тур начинается из бухты Торба и включает 3-4 остановки для купания в живописных бухтах. На борту предоставляются обед и безалкогольные напитки. Яхта оснащена всеми удобствами, включая Wi-Fi и музыкальную систему. После экскурсии команда поможет с вызовом такси. Это идеальный способ отдохнуть и насладиться морской атмосферой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для аренды яхты в Бодруме - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, море спокойное, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май и октябрь также подходят для морских путешествий, хотя температура может быть немного ниже, но зато туристов меньше. В остальное время года, с ноября по апрель, погода может быть прохладной и ветреной, но если вам не страшны более прохладные условия, можно всё же насладиться спокойствием и уединением.

Сейчас июнь — это идеальное время.