Водная прогулка на яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Эгейского моря. Тур начинается из бухты Торба и включает 3-4 остановки для купания в живописных бухтах. На борту предоставляются обед и безалкогольные напитки. Яхта оснащена всеми удобствами, включая Wi-Fi и музыкальную систему. После экскурсии команда поможет с вызовом такси. Это идеальный способ отдохнуть и насладиться морской атмосферой
6 причин купить эту прогулку
- 🚤 Личная яхта для вашего комфорта
- 🌅 Живописные виды Эгейского моря
- 🏊♂️ Купание в уединенных бухтах
- 🍽️ Обед и напитки включены
- 📶 Бесплатный Wi-Fi на борту
- 🎵 Музыкальная система Bluetooth
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для аренды яхты в Бодруме - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, море спокойное, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май и октябрь также подходят для морских путешествий, хотя температура может быть немного ниже, но зато туристов меньше. В остальное время года, с ноября по апрель, погода может быть прохладной и ветреной, но если вам не страшны более прохладные условия, можно всё же насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эгейское море
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие на персональной яхте. Насладитесь живописными пейзажами и погрузитесь в красоту Эгейского моря, исследуя уединённые бухты. Расслабьтесь в уютной обстановке, погружаясь в спокойствие моря и захватывающие виды. Ощутите тёплые и чистые воды Эгейского моря, наслаждаясь освежающим купанием на фоне красивых природных ландшафтов. Это идеальный способ отдохнуть и полностью погрузиться в морскую атмосферу. Важная информация:
- Яхта отправляется из бухты Торба, длительность тура с 10:00 до 16:00.
- У вас будет 3-4 остановки для купания в живописных бухтах.
- При необходимости вы можете добраться до лодки на такси, а по окончании экскурсии команда лодки поможет вам вызвать такси обратно в отель.
Ежедневно в 10:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Трансфер до яхты
Место начала и завершения?
Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- При посадке в такси вам нужно сказать направление: Торба Лиман. Вы можете добраться до места встречи на такси или заказать трансфер
- Свяжитесь с нами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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