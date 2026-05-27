Это путешествие подойдёт тем, кто хочет провести день активно и увидеть окрестности Бодрума без курортного лоска. Вы прокатитесь на джипах по бездорожью, заглянете в деревню Чамлык, побываете у Черепашьего озера, а завершите маршрут отдыхом и купанием в бухте Барбарос.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Деревня Чамлык

Из отеля вы отправитесь в небольшую турецкую деревню. По прибытии можно выпить чай в местном кафе и прогуляться по улицам, чтобы почувствовать неспешный ритм местной жизни без толп путешественников.

Черепашье озеро

Вы понаблюдаете за черепахами и другими дикими животными и ненадолго переключитесь с курортной суеты на уединённые пейзажи.

Производство оливкового масла

После обеда заглянем на предприятие в районе Ялычифтлик. Здесь вы узнаете, как производят оливковое масло.

Бухта Барбарос

Перед возвращением уделим время релаксу на природе. Вы сможете отдохнуть и искупаться, а потом мы отвезём вас в отель.

Ориентировочный тайминг

9:00–10:00 — выезд из отеля

10:00–10:20 — остановка у античной цистерны для воды

10:30–11:15 — деревня Чамлык

11:30–12:00 — Черепашье озеро

12:15–13:15 — обед в ресторане

13:30–14:30 — поездка по бездорожью с фотостопами

14:45–15:15 — завод по производству оливкового масла

15:30–16:30 — бухта Барбарос

16:30–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали