Джип-сафари в окрестностях Бодрума

От колорита турецкой деревни до пейзажей бухты Барбарос
Это путешествие подойдёт тем, кто хочет провести день активно и увидеть окрестности Бодрума без курортного лоска.

Вы прокатитесь на джипах по бездорожью, заглянете в деревню Чамлык, побываете у Черепашьего озера, а завершите маршрут отдыхом и купанием в бухте Барбарос.
Описание экскурсии

Деревня Чамлык

Из отеля вы отправитесь в небольшую турецкую деревню. По прибытии можно выпить чай в местном кафе и прогуляться по улицам, чтобы почувствовать неспешный ритм местной жизни без толп путешественников.

Черепашье озеро

Вы понаблюдаете за черепахами и другими дикими животными и ненадолго переключитесь с курортной суеты на уединённые пейзажи.

Производство оливкового масла

После обеда заглянем на предприятие в районе Ялычифтлик. Здесь вы узнаете, как производят оливковое масло.

Бухта Барбарос

Перед возвращением уделим время релаксу на природе. Вы сможете отдохнуть и искупаться, а потом мы отвезём вас в отель.

Ориентировочный тайминг

9:00–10:00 — выезд из отеля
10:00–10:20 — остановка у античной цистерны для воды
10:30–11:15 — деревня Чамлык
11:30–12:00 — Черепашье озеро
12:15–13:15 — обед в ресторане
13:30–14:30 — поездка по бездорожью с фотостопами
14:45–15:15 — завод по производству оливкового масла
15:30–16:30 — бухта Барбарос
16:30–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка не подойдёт беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью
  • Страховка и обед в кафе входят в стоимость. Отдельно оплачиваются напитки, а также фото- и видеосъёмка
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Джип Сафари с трансфером из отелей в центре Бодрума€60
Джип Сафари с трансфером из отелей за пределами Бодрума€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

€60 за человека