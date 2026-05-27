От колорита турецкой деревни до пейзажей бухты Барбарос
Это путешествие подойдёт тем, кто хочет провести день активно и увидеть окрестности Бодрума без курортного лоска.
Вы прокатитесь на джипах по бездорожью, заглянете в деревню Чамлык, побываете у Черепашьего озера, а завершите маршрут отдыхом и купанием в бухте Барбарос.
Описание экскурсии
Деревня Чамлык
Из отеля вы отправитесь в небольшую турецкую деревню. По прибытии можно выпить чай в местном кафе и прогуляться по улицам, чтобы почувствовать неспешный ритм местной жизни без толп путешественников.
Черепашье озеро
Вы понаблюдаете за черепахами и другими дикими животными и ненадолго переключитесь с курортной суеты на уединённые пейзажи.
Производство оливкового масла
После обеда заглянем на предприятие в районе Ялычифтлик. Здесь вы узнаете, как производят оливковое масло.
Бухта Барбарос
Перед возвращением уделим время релаксу на природе. Вы сможете отдохнуть и искупаться, а потом мы отвезём вас в отель.
Ориентировочный тайминг
9:00–10:00 — выезд из отеля 10:00–10:20 — остановка у античной цистерны для воды 10:30–11:15 — деревня Чамлык 11:30–12:00 — Черепашье озеро 12:15–13:15 — обед в ресторане 13:30–14:30 — поездка по бездорожью с фотостопами 14:45–15:15 — завод по производству оливкового масла 15:30–16:30 — бухта Барбарос 16:30–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка не подойдёт беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью
Страховка и обед в кафе входят в стоимость. Отдельно оплачиваются напитки, а также фото- и видеосъёмка
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Джип Сафари с трансфером из отелей в центре Бодрума
€60
Джип Сафари с трансфером из отелей за пределами Бодрума
€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Джип-сафари в окрестностях Бодрума»