Внедорожное приключение на квадроциклах - из Бодрума

Секретные тропы, хвойные леса и настоящий драйв вдали от городского шума
Приглашаем исследовать окрестности Бодрума на квадроцикле — без туристических автобусов и многолюдных пляжей. Маршрут проложен через сосновые леса и каменистые сельские дороги. Управление квадроциклом простое: опыт не нужен, всему научат на месте. В стоимость включён удобный трансфер от отеля и обратно.
Описание экскурсии

  • Трансфер. Вас заберут из отеля и комфортно доставят на базу.
  • Инструктаж и экипировка. Вы получите шлемы и защитное снаряжение. Инструктор расскажет о маршруте и основных правилах.
  • Пробная поездка. Короткий этап на тренировочной площадке, чтобы освоиться с управлением и привыкнуть к квадроциклу.
  • Сафари. Основная часть маршрута длится около 70 минут. Вы преодолеете примерно 15 километров: лесные тропы, грунтовые дороги, подъёмы и спуски.
  • Возвращение. После заезда трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • За рулём можно ехать с 16 лет; дети младшего возраста допускаются как пассажиры.
  • Все участники обязательно проходят инструктаж.
  • Участие не рекомендуется беременным женщинам, людям с болезнями спины или ограниченной подвижностью.
  • С вами будет один из профессиональных инструкторов.

ежедневно в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Поездка на квадроцикле в одиночку€65
Поездка на двухместном квадроцикле€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

