Приглашаем исследовать окрестности Бодрума на квадроцикле — без туристических автобусов и многолюдных пляжей. Маршрут проложен через сосновые леса и каменистые сельские дороги. Управление квадроциклом простое: опыт не нужен, всему научат на месте. В стоимость включён удобный трансфер от отеля и обратно.
Описание экскурсии
- Трансфер. Вас заберут из отеля и комфортно доставят на базу.
- Инструктаж и экипировка. Вы получите шлемы и защитное снаряжение. Инструктор расскажет о маршруте и основных правилах.
- Пробная поездка. Короткий этап на тренировочной площадке, чтобы освоиться с управлением и привыкнуть к квадроциклу.
- Сафари. Основная часть маршрута длится около 70 минут. Вы преодолеете примерно 15 километров: лесные тропы, грунтовые дороги, подъёмы и спуски.
- Возвращение. После заезда трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
- За рулём можно ехать с 16 лет; дети младшего возраста допускаются как пассажиры.
- Все участники обязательно проходят инструктаж.
- Участие не рекомендуется беременным женщинам, людям с болезнями спины или ограниченной подвижностью.
- С вами будет один из профессиональных инструкторов.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Поездка на квадроцикле в одиночку
|€65
|Поездка на двухместном квадроцикле
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Внедорожное приключение на квадроциклах - из Бодрума»
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
€75
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
Обзорная пешеходная экскурсия по живописному турецкому городу с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:30
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебные уголки Бодрума: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в первой или второй половине дня.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
€65 за человека