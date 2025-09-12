Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
€380 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
€50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€100 за человека
