Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€50 за человека
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€424
€530 за всё до 8 чел.
10%
Водная прогулка
Фотомаршрут из Фетхие
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€293
€325 за всё до 6 чел.
