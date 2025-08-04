читать дальше

согласовала с нами Марина, на что мы согласились. По пути искупались на невероятно прекрасном пляже. Марина - замечательный человек. Отвечает на любые интересующие вопросы. Всегда готова помочь. Марина рассказала нам много полезной информации, которая очень помогла нам в бытовых вопросах в турции.

Но сам материал по теме экскурсии был подан очень плохо. Мало исторических фактов, мало рассказа о посещаемых местах. Для того чтобы экскурсия была интересной, необходимо готовить материал заранее, и подавать его интересно.

Наш путь прошёл в основном в беседах на какие то отвлечённые темы.