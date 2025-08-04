Мои заказы

Пляж Патара – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Патара» в Фетхие, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Coskun Citroen
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш
Увлекательное путешествие в прошлое Ликии, шопинг в Каше и отдых на пляже ждут вас в этой индивидуальной экскурсии из Фетхие
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€425 за всё до 8 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетихе или Олюдениза)
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара
Путешествие по живописным местам Турции: от античных руин до бирюзовых пляжей. Уникальная возможность увидеть лучшие уголки региона
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш
    Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная.
    читать дальше

    Всю дорогу Мехмет нам рассказывал про Турцию и отвечал на наши вопросы. Выполнял все наши пожелания) нам все очень понравилось. Мехмет супер!!!! Очень его рекомендую.

  • У
    Ульяна
    23 июля 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш
    Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
  • А
    Алексей
    15 июня 2025
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию!!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
    читать дальше

    согласовала с нами Марина, на что мы согласились. По пути искупались на невероятно прекрасном пляже. Марина - замечательный человек. Отвечает на любые интересующие вопросы. Всегда готова помочь. Марина рассказала нам много полезной информации, которая очень помогла нам в бытовых вопросах в турции.
    Но сам материал по теме экскурсии был подан очень плохо. Мало исторических фактов, мало рассказа о посещаемых местах. Для того чтобы экскурсия была интересной, необходимо готовить материал заранее, и подавать его интересно.
    Наш путь прошёл в основном в беседах на какие то отвлечённые темы.

  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда!
    Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Пляж Патара»

