Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Coskun Citroen
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш
Увлекательное путешествие в прошлое Ликии, шопинг в Каше и отдых на пляже ждут вас в этой индивидуальной экскурсии из Фетхие
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€425 за всё до 8 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара
Путешествие по живописным местам Турции: от античных руин до бирюзовых пляжей. Уникальная возможность увидеть лучшие уголки региона
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 августа 2025Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная.
- УУльяна23 июля 2025Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
- ААлексей15 июня 2025Большое спасибо Марине за интересную экскурсию!!
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда!
Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
