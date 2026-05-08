Показать всё
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 18:30
7 июн в 18:30
€275
€289 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 16:00
7 июн в 16:00
€361
€379 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
Сегодня в 17:00
Завтра в 22:00
€516 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мы не хотели ехать днём на экскурсию, так как была невыносимая жара. И решили поехать вечером. Гид нас пригласил в
Вам был полезен этот отзыв?
П
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили голубых крабов, дети управляли
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наша экскурсия прошла не на закате, а в первую половину дня, чем мы очень довольны. Успели везде, очередей и толп
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных на гриле. Наш гид
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Это было волшебное путешествие! Нас забрали из отеля, мы катались на прекрасной шхуне, посетили все места которые хотели, капитан шхуны
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 15 отзывов в Фетхие в категории "Ночные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 275 до 516 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2026 год по теме «Ночные», 15 ⭐ отзывов, цены от €275. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август