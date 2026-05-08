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Ночные прогулки и экскурсии Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Фетхие, цены от €275, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
На машине
4.5 часа
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 18:30
7 июн в 18:30
€275€289 за всё до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
На лодке
5 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 16:00
7 июн в 16:00
€361€379 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
Сегодня в 17:00
Завтра в 22:00
€516 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ksenia
Из Фетхие - в вечерний Каш
Мы не хотели ехать днём на экскурсию, так как была невыносимая жара. И решили поехать вечером. Гид нас пригласил в
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очень интересный античный город. По дороге из Фетхие в Каш мы увидели много интересного: храмы, даже 3 рядом (такая редкость), театр. Потом была живописная дорога в Калкан, красивая панорама и классные фотографии от гида. Затем была остановка на пляже Капуташ и мы посмотрели на красивейшее море. Наконец мы приехали в Каш. Гид пригласил нас покататься на яхте. Это было полной неожиданностью для нас. Мы приятно провели 2 часа на яхте. Наблюдали за закатом. После мы посетили ресторан. Заказали там вкусную рыбу, слушали живую турецкую музыку. Было очень атмосферно. Позже мы пошли гулять с Мехмедом по уютным улочкам. Слушали приятную музыку, не как на улице баров. Гид нам показал чудесный магазин керамики. Мы купили памятные сувениры и поехали обратно в Фетхие. По дороге мы слушали много интересных историй. Просмотрели фотографии от нашего талантливого гида и все купили. Раз 10 были в Турции, но этот день был самый необычный и интересный.

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П
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили голубых крабов, дети управляли
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лодкой! А какие волшебные виды и закаты! Ещё посмотрели, как растет гранат) Мехмет рассказал много удивительных историй, купил торт на праздник, нам повезло и экскурсия получилась камерной, только наша семья) спасибо ещё раз!

Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили+1
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили
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Е
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Наша экскурсия прошла не на закате, а в первую половину дня, чем мы очень довольны. Успели везде, очередей и толп
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туристов нигде не застали. Мемет нас не торопил, в спокойном ритме, достойном индивидуального сопровождения. Виды потрясающие, сказочные.
Из плюсов:
1. Комфортабельный автомобиль, вежливый водитель.
2. Экскурсия неутомительная и интересная ребёнку по дороге.
3. Дочери дали поуправлять катером. Она в восторге.
4. Интригующая ловля крабов.
5. Местность изумительная. Пейзажи и городки у реки великолепные.
6. Пляж - очень чистая, вода, песок приятный, (но сильные волны).
7. Видели черепаху, кормили. Но приплыли конкуренты на другой лодке и в буквальном смысле закидали черепашку едой.
8. Фото, сделанные Меметом, хоть платные, но памятные))). Спасибо ему за это.

Минус один и небольшой: произошло общее недопонимание с обеих сторон насчет обеда в виде крабов. На будущее советую туристам заранее обговорить этот момент с Меметом.

А так экскурсия прекрасная, и Мемет очень приятный человек и профессионал в своем деле. Всем советую!!!

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Л
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных на гриле. Наш гид
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Мехмет очень интересно обо всем рассказал, откликался на все наши просьбы. Наша поездка была очень интересная, но не утомительная, что важно, т. к. нами был ребенок 7 лет. Он был в восторге - ему очень понравилось управлять лодкой!

Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных+2
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных
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David
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Это было волшебное путешествие! Нас забрали из отеля, мы катались на прекрасной шхуне, посетили все места которые хотели, капитан шхуны
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приго овил нам пойманных нами крабов, черепах видели целых 3 штуки на расстоянии вытянутой руки, было ОЧЕНЬ жарко на улице но путешествие было сформировано так, что больше получаса мы на открытом солнце не находились. Прекрасный микроавтобус мерседес, комфортабельная лодка, вежливый гид, водитель, капитан. Все было на высшем уровне! Дети 6 и 8 лет были в восторге от грязевых ванн и термальных источников, после ловли крабов ребёнок предложил приезжать сюда каждый день)) Познавательная экскурсия и гид с профессиональным фотоаппаратом выше всяких похвал. Очень советую экскурсию, не пожалеете!

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Всего 15 отзывов в Фетхие в категории "Ночные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна;
  2. Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке);
  3. Из Фетхие - в вечерний Каш.
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж Капуташ;
  2. Памуккале;
  3. Голубая Лагуна.
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 275 до 516 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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