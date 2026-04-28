Вечерние экскурсии Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Фетхие, цены от €179. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
На лодке
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
«Давайте отправимся в путешествие, чтобы проводить закат в необычном месте — городке Дальян»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€585 за всё до 8 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
«Прогуляетесь по вечернему городку с аутентичными улочками и яркими домами21:45 — возвращение в Фетхие»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
€385 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
На автобусе
На параплане
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Начало: У офиса компании в Олюденизе
«Полёт на закате (начало в 16:30)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
€179 за человека

Последние отзывы на экскурсии

П
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили голубых крабов, дети управляли лодкой! А какие волшебные виды и закаты! Ещё посмотрели, как растет гранат) Мехмет рассказал много удивительных историй, купил торт на праздник, нам повезло и экскурсия получилась камерной, только наша семья) спасибо ещё раз!
Е
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Наша экскурсия прошла не на закате, а в первую половину дня, чем мы очень довольны. Успели везде, очередей и толп туристов нигде не застали. Мемет нас не торопил, в спокойном
ритме, достойном индивидуального сопровождения. Виды потрясающие, сказочные.
Из плюсов:
1. Комфортабельный автомобиль, вежливый водитель.
2. Экскурсия неутомительная и интересная ребёнку по дороге.
3. Дочери дали поуправлять катером. Она в восторге.
4. Интригующая ловля крабов.
5. Местность изумительная. Пейзажи и городки у реки великолепные.
6. Пляж - очень чистая, вода, песок приятный, (но сильные волны).
7. Видели черепаху, кормили. Но приплыли конкуренты на другой лодке и в буквальном смысле закидали черепашку едой.
8. Фото, сделанные Меметом, хоть платные, но памятные))). Спасибо ему за это.

Минус один и небольшой: произошло общее недопонимание с обеих сторон насчет обеда в виде крабов. На будущее советую туристам заранее обговорить этот момент с Меметом.

А так экскурсия прекрасная, и Мемет очень приятный человек и профессионал в своем деле. Всем советую!!!

Л
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных на гриле. Наш гид Мехмет очень интересно обо всем рассказал, откликался на все наши просьбы. Наша поездка была очень интересная, но не утомительная, что важно, т. к. нами был ребенок 7 лет. Он был в восторге - ему очень понравилось управлять лодкой!
David
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Это было волшебное путешествие! Нас забрали из отеля, мы катались на прекрасной шхуне, посетили все места которые хотели, капитан шхуны приго овил нам пойманных нами крабов, черепах видели целых 3
штуки на расстоянии вытянутой руки, было ОЧЕНЬ жарко на улице но путешествие было сформировано так, что больше получаса мы на открытом солнце не находились. Прекрасный микроавтобус мерседес, комфортабельная лодка, вежливый гид, водитель, капитан. Все было на высшем уровне! Дети 6 и 8 лет были в восторге от грязевых ванн и термальных источников, после ловли крабов ребёнок предложил приезжать сюда каждый день)) Познавательная экскурсия и гид с профессиональным фотоаппаратом выше всяких похвал. Очень советую экскурсию, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке);
  2. Из Фетхие - в вечерний Каш;
  3. Полёт на параплане в Олюденизе.
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Пляж Капуташ;
  2. Памуккале;
  3. Голубая Лагуна;
  4. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в апреле 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 585. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
