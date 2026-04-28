ритме, достойном индивидуального сопровождения. Виды потрясающие, сказочные.

Из плюсов:

1. Комфортабельный автомобиль, вежливый водитель.

2. Экскурсия неутомительная и интересная ребёнку по дороге.

3. Дочери дали поуправлять катером. Она в восторге.

4. Интригующая ловля крабов.

5. Местность изумительная. Пейзажи и городки у реки великолепные.

6. Пляж - очень чистая, вода, песок приятный, (но сильные волны).

7. Видели черепаху, кормили. Но приплыли конкуренты на другой лодке и в буквальном смысле закидали черепашку едой.

8. Фото, сделанные Меметом, хоть платные, но памятные))). Спасибо ему за это.



Минус один и небольшой: произошло общее недопонимание с обеих сторон насчет обеда в виде крабов. На будущее советую туристам заранее обговорить этот момент с Меметом.



А так экскурсия прекрасная, и Мемет очень приятный человек и профессионал в своем деле. Всем советую!!!