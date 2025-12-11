Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Патара - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - шопинг - пляжи
Начало: В районе Coskun Citroen
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€440 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€530 за всё до 4 чел.
