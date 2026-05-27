Морской круиз «12 островов» по бухтам Фетхие (всё включено)

День вдали от суеты и толп отдыхающих с купанием и релаксом на пляжах
Предлагаем разнообразить отдых и отправиться в путешествие на яхте по укромным уголкам Эгейского побережья.

Вы полюбуетесь стайками рыб в прозрачной воде, увидите античные руины и сделаете фото на красном песке. Прямо на борту вам подадут обед — под шум волн и крики чаек.
Описание экскурсии

9:00 — трансфер из отеля и посадка на корабль в порту Фетхие. На борту есть лежаки, душ, бар с напитками и теневые зоны.

Бухта Аквариум. Вы искупаетесь в бирюзовой воде, прозрачной настолько, что и без маски можно разглядеть стайки ярких рыб.

Острова Яссыджа. Они расположены так близко, что можно плавать от одного островка к другому. А ещё вы увидите руины древних крепостей, как на суше, так и на глубине.

Остров Гёджек. Здесь приятно поплавать и насладиться хвойными ароматами, смешанными с морским бризом.

Красный остров. Он получил своё название из-за алого песка и гальки. У вас будет время расслабиться, понырять с маской и просто насладиться тишиной.

Обед на борту. Вам подадут свежую рыбу или курицу с гарниром и салатами.

18:00 — возвращение в отель.

Организационные детали

  • Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость
  • Прогулка проходит без гида, на корабле будет русскоговорящий сопровождающий

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети от 4 до 8€40
Дети до 3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

