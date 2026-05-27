Предлагаем разнообразить отдых и отправиться в путешествие на яхте по укромным уголкам Эгейского побережья. Вы полюбуетесь стайками рыб в прозрачной воде, увидите античные руины и сделаете фото на красном песке. Прямо на борту вам подадут обед — под шум волн и крики чаек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из отеля и посадка на корабль в порту Фетхие. На борту есть лежаки, душ, бар с напитками и теневые зоны.

Бухта Аквариум. Вы искупаетесь в бирюзовой воде, прозрачной настолько, что и без маски можно разглядеть стайки ярких рыб.

Острова Яссыджа. Они расположены так близко, что можно плавать от одного островка к другому. А ещё вы увидите руины древних крепостей, как на суше, так и на глубине.

Остров Гёджек. Здесь приятно поплавать и насладиться хвойными ароматами, смешанными с морским бризом.

Красный остров. Он получил своё название из-за алого песка и гальки. У вас будет время расслабиться, понырять с маской и просто насладиться тишиной.

Обед на борту. Вам подадут свежую рыбу или курицу с гарниром и салатами.

18:00 — возвращение в отель.

