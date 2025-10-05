Групповая
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Погрузитесь в мир приключений на круизе по Фетхие! Голубая пещера, Долина бабочек и Остров Святого Николая ждут вас. Обед и трансфер включены
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«По возвращении на яхту вас будет ждать обед из жареной рыбы и курицы с рисом и салатом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
Начало: Ваш отель
«Вас ждет морская прогулка на яхте с 4 остановками в красивых бухтах Фетхие»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
3 июл в 09:00
€700 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Начало: Ваш отель
«Этот круиз идеально подходит для отдыха, купания и наслаждения красотой природы Эгейского побережья»
Расписание: Ежедневно 08:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за человека
Групповая
Морской круиз «12 островов» по бухтам Фетхие (всё включено)
День вдали от суеты и толп отдыхающих с купанием и релаксом на пляжах
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
A
Все было очень классно!
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стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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Всего 10 отзывов в Фетхие в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июле 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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