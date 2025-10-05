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Круизы и туры по воде в Фетхие

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Фетхие, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
3 отзыва
Групповая
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Погрузитесь в мир приключений на круизе по Фетхие! Голубая пещера, Долина бабочек и Остров Святого Николая ждут вас. Обед и трансфер включены
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«По возвращении на яхту вас будет ждать обед из жареной рыбы и курицы с рисом и салатом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€57 за человека
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
На яхте
Круизы
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
Начало: Ваш отель
«Вас ждет морская прогулка на яхте с 4 остановками в красивых бухтах Фетхие»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
3 июл в 09:00
€700 за всё до 3 чел.
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
На яхте
Круизы
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Начало: Ваш отель
«Этот круиз идеально подходит для отдыха, купания и наслаждения красотой природы Эгейского побережья»
Расписание: Ежедневно 08:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за человека
Морской круиз «12 островов» по бухтам Фетхие (всё включено)
На яхте
Круизы
8 часов
Групповая
Морской круиз «12 островов» по бухтам Фетхие (всё включено)
День вдали от суеты и толп отдыхающих с купанием и релаксом на пляжах
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

A
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Все было очень классно!
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Ольга
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору.

сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды.
можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные.
и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но.
стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но.
стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но.
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Всего 10 отзывов в Фетхие в категории "Круизы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе);
  2. Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие;
  3. Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие;
  4. Морской круиз «12 островов» по бухтам Фетхие (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Пляж Капуташ.
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июле 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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