Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€100 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в небо: полёт на параплане над мёртвым морем (Олюдениз)
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€110 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€154 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 мая 2025Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Гора Бабадаг»
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