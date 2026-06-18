Пройти по бурным порогам, зарядиться адреналином и увидеть другую сторону Турции
Отправьтесь навстречу приключениям на одной из самых живописных рек Турции! Вас ждёт захватывающий рафтинг среди горных пейзажей, бурлящих порогов и нетронутой природы.
Вы почувствуете азарт сплава, зарядитесь адреналином и получите незабываемые эмоции в компании друзей, семьи или новых попутчиков. Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить ярких впечатлений в свой отдых в Фетхие.
Описание экскурсии
7:00 — сбор участников из отелей и отправление к месту проведения рафтинга. Дорога проходит через живописные горные районы и занимает около 2 часов. По пути вас ждёт вкусный завтрак, который поможет набраться сил перед активным днём. Перед стартом опытные инструкторы проведут подробный инструктаж по технике безопасности и выдадут всё необходимое снаряжение: шлем, спасательный жилет и весло
11:00–14:00 — захватывающий сплав по горной реке протяжённостью около 14 км. Маршрут включает пороги средней сложности, участки с бурным течением и спокойные отрезки для отдыха. Предусмотрены остановки для купания, отдыха и фотографий. После завершения маршрута — вкусный обед в уютном ресторане на берегу реки
15:00–16:00 — свободное время для отдыха
16:00 — отправление обратно в Фетхие
18:00–19:00 — возвращение в отели с яркими впечатлениями
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из/в отель, завтрак, обед, всё необходимое снаряжение для рафтинга и страховка
Напитки, а также фото- и видеосъёмка в стоимость не входят
К участию допускаются гости в возрасте от 14 до 65 лет
Программа подходит как для новичков, так и для любителей активного отдыха
С вами будет инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 293 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот.
Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!