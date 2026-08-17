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Турецкая Ривьера: Каш, Капуташ и каньон Саклыкент за 1 день

Каньон, бирюзовый пляж, уютный городок и панорамы, от которых захватывает дух
Фетхие и Олюдениз — это не только отели и лежаки.

Мы покажем настоящий характер региона: глубокие скалистые ущелья с ледяной водой, пляж, который снимают для открыток, и городок, где бугенвиллеи свисают над каждым балконом.

Вы искупаетесь на пляже Капуташа, прогуляетесь по каньону Саклыкент, вдохнёте средиземноморский воздух в Каше и увидите Калкан с высоты — как на ладони.
Турецкая Ривьера: Каш, Капуташ и каньон Саклыкент за 1 день
Турецкая Ривьера: Каш, Капуташ и каньон Саклыкент за 1 день
Турецкая Ривьера: Каш, Капуташ и каньон Саклыкент за 1 день

Описание экскурсии

Каньон Саклыкент — один из самых глубоких и длинных каньонов Турции. Мы пройдём по его каменистому руслу, где горная вода даже в жару остаётся ледяной и бодрящей. Высокие скалы, шум воды и тень — отличная передышка от полуденного солнца.

Древний город по пути — короткая остановка у скрытых руин, о которых мало кто знает. Гид расскажет, кто жил здесь до нас и почему эти места привлекали путешественников ещё в античные времена.

Каш — очаровательный город на побережье с узкими улочками, бутиками и кафе. Мы дадим вам свободное время, чтобы побродить, заглянуть в местные лавки, выпить кофе или просто посидеть на набережной, глядя на море.

Пляж Капуташ — визитная карточка Турецкой Ривьеры. Золотой песок, бирюзовая вода, отвесные скалы по бокам — этот пляж вы точно видели на фото, но вживую он ещё лучше. Полтора часа на купание, солнечные ванны и бесконечные кадры, которые не нужно обрабатывать.

Панорамный вид на Калкан — маленький город, который называют турецким Монако за его расположение на скалах. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается гавань, море и белые домики, спускающиеся к воде.

Примерный тайминг

10:30 — смотровая площадка у Калкана, фото и панорама
11:30 — прибытие в центр Каша, свободное время
13:00 — обед в Каше
14:00 — выезд из Каша
14:30 — пляж Капуташ (свободное время 1,5 ч)
16:00 — отправление с пляжа
16:30 — прибытие на пляж Патара
18:00 — выезд из Патары и возвращение в отели Фетхие и Олюдениза

Организационные детали

Время выезда из регионов:

  • Олюдениз — 8:30
  • Хисароню — 8:45
  • Оваджик — 8:45
  • центр Фетхие) — 8:45
  • Чалыш — 9:00
Включено:
  • трансфер из отеля и обратно
  • полная страховка
  • обед-барбекю
  • входные билеты на пляж Капуташ и в каньон Саклыкент

в понедельник и четверг в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капутасу и каньону Сакликент 4-11€85
Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капутасу и каньону Сакликент 0-3Бесплатно
Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капуташу и каньону Саклыкент 12+€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1062 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

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