Мы покажем настоящий характер региона: глубокие скалистые ущелья с ледяной водой, пляж, который снимают для открыток, и городок, где бугенвиллеи свисают над каждым балконом.
Вы искупаетесь на пляже Капуташа, прогуляетесь по каньону Саклыкент, вдохнёте средиземноморский воздух в Каше и увидите Калкан с высоты — как на ладони.
Описание экскурсии
Каньон Саклыкент — один из самых глубоких и длинных каньонов Турции. Мы пройдём по его каменистому руслу, где горная вода даже в жару остаётся ледяной и бодрящей. Высокие скалы, шум воды и тень — отличная передышка от полуденного солнца.
Древний город по пути — короткая остановка у скрытых руин, о которых мало кто знает. Гид расскажет, кто жил здесь до нас и почему эти места привлекали путешественников ещё в античные времена.
Каш — очаровательный город на побережье с узкими улочками, бутиками и кафе. Мы дадим вам свободное время, чтобы побродить, заглянуть в местные лавки, выпить кофе или просто посидеть на набережной, глядя на море.
Пляж Капуташ — визитная карточка Турецкой Ривьеры. Золотой песок, бирюзовая вода, отвесные скалы по бокам — этот пляж вы точно видели на фото, но вживую он ещё лучше. Полтора часа на купание, солнечные ванны и бесконечные кадры, которые не нужно обрабатывать.
Панорамный вид на Калкан — маленький город, который называют турецким Монако за его расположение на скалах. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается гавань, море и белые домики, спускающиеся к воде.
Примерный тайминг
10:30 — смотровая площадка у Калкана, фото и панорама
11:30 — прибытие в центр Каша, свободное время
13:00 — обед в Каше
14:00 — выезд из Каша
14:30 — пляж Капуташ (свободное время 1,5 ч)
16:00 — отправление с пляжа
16:30 — прибытие на пляж Патара
18:00 — выезд из Патары и возвращение в отели Фетхие и Олюдениза
Организационные детали
Время выезда из регионов:
- Олюдениз — 8:30
- Хисароню — 8:45
- Оваджик — 8:45
- центр Фетхие) — 8:45
- Чалыш — 9:00
- трансфер из отеля и обратно
- полная страховка
- обед-барбекю
- входные билеты на пляж Капуташ и в каньон Саклыкент
в понедельник и четверг в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капутасу и каньону Сакликент 4-11
|€85
|Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капутасу и каньону Сакликент 0-3
|Бесплатно
|Фетхие/Олюдениз: тур по Кашу, Капуташу и каньону Саклыкент 12+
|€95