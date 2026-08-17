Фетхие и Олюдениз — это не только отели и лежаки. Мы покажем настоящий характер региона: глубокие скалистые ущелья с ледяной водой, пляж, который снимают для открыток, и городок, где бугенвиллеи свисают над каждым балконом. Вы искупаетесь на пляже Капуташа, прогуляетесь по каньону Саклыкент, вдохнёте средиземноморский воздух в Каше и увидите Калкан с высоты — как на ладони.

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Описание экскурсии

Каньон Саклыкент — один из самых глубоких и длинных каньонов Турции. Мы пройдём по его каменистому руслу, где горная вода даже в жару остаётся ледяной и бодрящей. Высокие скалы, шум воды и тень — отличная передышка от полуденного солнца.

Древний город по пути — короткая остановка у скрытых руин, о которых мало кто знает. Гид расскажет, кто жил здесь до нас и почему эти места привлекали путешественников ещё в античные времена.

Каш — очаровательный город на побережье с узкими улочками, бутиками и кафе. Мы дадим вам свободное время, чтобы побродить, заглянуть в местные лавки, выпить кофе или просто посидеть на набережной, глядя на море.

Пляж Капуташ — визитная карточка Турецкой Ривьеры. Золотой песок, бирюзовая вода, отвесные скалы по бокам — этот пляж вы точно видели на фото, но вживую он ещё лучше. Полтора часа на купание, солнечные ванны и бесконечные кадры, которые не нужно обрабатывать.

Панорамный вид на Калкан — маленький город, который называют турецким Монако за его расположение на скалах. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается гавань, море и белые домики, спускающиеся к воде.

Примерный тайминг

10:30 — смотровая площадка у Калкана, фото и панорама

11:30 — прибытие в центр Каша, свободное время

13:00 — обед в Каше

14:00 — выезд из Каша

14:30 — пляж Капуташ (свободное время 1,5 ч)

16:00 — отправление с пляжа

16:30 — прибытие на пляж Патара

18:00 — выезд из Патары и возвращение в отели Фетхие и Олюдениза

Организационные детали

Время выезда из регионов:

Олюдениз — 8:30

Хисароню — 8:45

Оваджик — 8:45

центр Фетхие) — 8:45

Чалыш — 9:00