По следам Древней Ликии - из Фетхие (всё включено)
Пынара, Ксантос и каньон Саклыкент
Хотите увидеть настоящую Турцию, которую не показывают на обычных экскурсиях? Тогда это путешествие для вас.
За один день вы прикоснётесь к истории одной из самых загадочных цивилизаций древнего мира — Ликии, читать дальшеуменьшить
которой более 2500 лет. Увидите скальные гробницы, античные города и один из самых красивых каньонов Турции. И узнаете, как жили ликийцы, почему их цивилизация была уникальной и какие тайны хранят руины.
Описание экскурсии
Мы отправимся в древний город Пынара — скрытый среди гор и лесов. Здесь — сотни ликийских гробниц, высеченных прямо в скалах на высоте, древний амфитеатр, руины храмов и потрясающие виды. Атмосфера этого места словно переносит в далёкое прошлое.
Затем посетим Ксантос — легендарную столицу Ликийского государства и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите знаменитые гробницы ликийских правителей, древний амфитеатр и руины города, который когда-то был центром могущественной цивилизации.
После погружения в историю вас ждёт природное чудо — каньон Саклыкент. Это один из самых длинных и красивых каньонов Европы. Здесь можно пройти по прохладной горной воде, почувствовать свежесть горного воздуха и насладиться невероятными пейзажами.
А в завершение — вкусный обед в атмосферном ресторане среди природы.
Темы
По пути поговорим о цивилизации древней Ликии, о том, как жили ликийцы, во что они верили и почему строили знаменитые скальные гробницы. Вы узнаете интересные факты о городах Пынара и Ксантос, их истории, культуре и традициях. Также обсудим, как менялась эта земля на протяжении тысячелетий — от древних времен до современной Турции.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на Mercedes Vito, обед в ресторане (рыба / курица / котлеты на гриле, гарнир и салат из свежих овощей), входные билеты во все посещаемые места
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я окончил университет в Анкаре, факультет русского языка и литературы. Русская культура и история всегда были мне очень интересны и близки.
Уже 20 лет я работаю в туристической сфере, из них читать дальшеуменьшить
15 лет — профессиональным гидом.
Я родился в Фетхие, поэтому прекрасно знаю этот регион, его историю, природу и самые красивые уголки. Для меня Фетхие — это настоящий райский уголок, и я с большим удовольствием показываю его нашим гостям так, чтобы вы полюбили это место и захотели вернуться сюда снова.
Буду рад познакомить вас с Фетхие и его окрестностями, поделиться интересными историями, культурой и показать те места, которые делают этот регион особенным.
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