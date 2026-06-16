Хотите увидеть настоящую Турцию, которую не показывают на обычных экскурсиях? Тогда это путешествие для вас.За один день вы прикоснётесь к истории одной из самых загадочных цивилизаций древнего мира — Ликии,

которой более 2500 лет. Увидите скальные гробницы, античные города и один из самых красивых каньонов Турции. И узнаете, как жили ликийцы, почему их цивилизация была уникальной и какие тайны хранят руины.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся в древний город Пынара — скрытый среди гор и лесов. Здесь — сотни ликийских гробниц, высеченных прямо в скалах на высоте, древний амфитеатр, руины храмов и потрясающие виды. Атмосфера этого места словно переносит в далёкое прошлое.

Затем посетим Ксантос — легендарную столицу Ликийского государства и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите знаменитые гробницы ликийских правителей, древний амфитеатр и руины города, который когда-то был центром могущественной цивилизации.

После погружения в историю вас ждёт природное чудо — каньон Саклыкент. Это один из самых длинных и красивых каньонов Европы. Здесь можно пройти по прохладной горной воде, почувствовать свежесть горного воздуха и насладиться невероятными пейзажами.

А в завершение — вкусный обед в атмосферном ресторане среди природы.

Темы

По пути поговорим о цивилизации древней Ликии, о том, как жили ликийцы, во что они верили и почему строили знаменитые скальные гробницы. Вы узнаете интересные факты о городах Пынара и Ксантос, их истории, культуре и традициях. Также обсудим, как менялась эта земля на протяжении тысячелетий — от древних времен до современной Турции.

Организационные детали