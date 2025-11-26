С Сергей От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир

Т Татьяна От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!

А Александр От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!

М Михаил Эфес и винная деревня Шириндже Остались крайне довольны компанией и экскурсией!

О Ольга Эфес и винная деревня Шириндже Отличный маршрут, экскурсия понравилась