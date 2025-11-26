Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Измире

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.

