Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 ноября 2025Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
- ТТатьяна20 ноября 2025Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
- ААлександр9 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
- ММихаил20 мая 2025Остались крайне довольны компанией и экскурсией!
- ООльга14 ноября 2023Отличный маршрут, экскурсия понравилась
- ЯЯна9 июля 2023Всё было хорошо
