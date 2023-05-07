Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Мы собрали для вас в одном маршруте все топовые места Каппадокии! Вас ждут три фантастически красивые долины, «город гончаров» Аванос, монастырский комплекс Зельве и подземный город с таинственными лабиринтами.
Путешествие займёт целый день и будет проходить на комфортабельном микроавтобусе в группе до 14 человек.
Путешествие займёт целый день и будет проходить на комфортабельном микроавтобусе в группе до 14 человек.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Башня Учхисар. Вы посетите самую высокую сторожевую крепость Каппадокии. В османский период она имела систему визуального оповещения округи о приближении врагов. Как именно это происходило — узнаете на экскурсии.
Подземный город. В древности здесь жили христиане. В мягких вулканических скалах они высекали залы, своды, лабиринты и туннели. Строили под землей церкви, дома и конюшни. Вы увидите, что сохранилось с тех времен.
Долина Голубей. Вы полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами и раскроете секрет названия долины.
«Город гончаров» Аванос. Мы погуляем по небольшому древнему городу, где почти в каждом доме занимаются гончарным промыслом. Наш гид расскажет, чем это обусловлено.
Долина Воображения. Мы покажем вам скальные образования, похожие на верблюда, курицу-наседку, слившихся в поцелуе голубей, Наполеона и Деву Марию с младенцем на руках.
Долина Монахов. Она знаменита причудливыми каменными столбами, напоминающими по форме грибы. Некоторые из них имеют две, три и даже восемь шляпок на одной ножке!
Монастырский комплекс Зельве. Вы увидите вырезанные в скалах кельи, датируемые девятым веком.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из моей команды.
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, страховка, обед.
- Дополнительно оплачиваются только напитки.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Гёреме
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.
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