Мы собрали для вас в одном маршруте все топовые места Каппадокии! Вас ждут три фантастически красивые долины, «город гончаров» Аванос, монастырский комплекс Зельве и подземный город с таинственными лабиринтами. Путешествие займёт целый день и будет проходить на комфортабельном микроавтобусе.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Башня Учхисар. Вы посетите самую высокую сторожевую крепость Каппадокии. В османский период она имела систему визуального оповещения округи о приближении врагов. Как именно это происходило — узнаете на экскурсии.
Подземный город. В древности здесь жили христиане. В мягких вулканических скалах они высекали залы, своды, лабиринты и туннели. Строили под землей церкви, дома и конюшни. Вы увидите, что сохранилось с тех времен.
Долина Голубей. Вы полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами и раскроете секрет названия долины.
«Город гончаров» Аванос. Мы погуляем по небольшому древнему городу, где почти в каждом доме занимаются гончарным промыслом. Наш гид расскажет, чем это обусловлено.
Долина Воображения. Мы покажем вам скальные образования, похожие на верблюда, курицу-наседку, слившихся в поцелуе голубей, Наполеона и Деву Марию с младенцем на руках.
Долина Монахов. Она знаменита причудливыми каменными столбами, напоминающими по форме грибы. Некоторые из них имеют две, три и даже восемь шляпок на одной ножке!
Монастырский комплекс Зельве. Вы увидите вырезанные в скалах кельи, датируемые девятым веком.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из моей команды.
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, страховка, обед.
- Дополнительно оплачиваются только напитки.
- По запросу мы можем организовать экскурсию для большего количества участников (до 12). Доплата составит €75 с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 426 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.
Входит в следующие категории Каппадокии
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