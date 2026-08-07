Что вас ожидает

Башня Учхисар. Вы посетите самую высокую сторожевую крепость Каппадокии. В османский период она имела систему визуального оповещения округи о приближении врагов. Как именно это происходило — узнаете на экскурсии.

Подземный город. В древности здесь жили христиане. В мягких вулканических скалах они высекали залы, своды, лабиринты и туннели. Строили под землей церкви, дома и конюшни. Вы увидите, что сохранилось с тех времен.

Долина Голубей. Вы полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами и раскроете секрет названия долины.

«Город гончаров» Аванос. Мы погуляем по небольшому древнему городу, где почти в каждом доме занимаются гончарным промыслом. Наш гид расскажет, чем это обусловлено.

Долина Воображения. Мы покажем вам скальные образования, похожие на верблюда, курицу-наседку, слившихся в поцелуе голубей, Наполеона и Деву Марию с младенцем на руках.

Долина Монахов. Она знаменита причудливыми каменными столбами, напоминающими по форме грибы. Некоторые из них имеют две, три и даже восемь шляпок на одной ножке!

Монастырский комплекс Зельве. Вы увидите вырезанные в скалах кельи, датируемые девятым веком.

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