Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине

Групповая экскурсия из Каппадокии: полет на воздушном шаре и встреча рассвета

4.8
28 отзывов
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Насладитесь сказочными пейзажами во время полета на воздушном шаре на рассвете! Удивительная Каппадокия раскинется перед вами как на ладони. Вы встретите рассвет в одном из самых красивых мест планеты.

Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Здесь каждая долина удивительна и уникальна. Выбирайте вариант по душе.
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в сказочной долине
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • На выбор:
  • Долина Гёреме
  • Долина Чат
  • Долина Соганлы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Подарите себе увлекательное приключение в воздухе во время полета на воздушном шаре в Каппадокии. Взгляните на Центральную Анатолию с вашего яркого воздушного шара, когда будете лететь над долиной в утреннем свете.
  • Для вас на выбор предлагаются три живописные локации, с которых вы можете отправиться в полет — Долина кошек, долины Соганлы и Гёреме.
  • По прибытии на место взлета для вас будет произведен инструктаж по технике безопасности: экипаж расскажет вам все подробности о полете перед посадкой. Затем вы займете место в корзине и поднимитесь в воздух.
Испытайте невероятное сочетание бурлящего в крови адреналина и умиротворяющего спокойствия от созерцания живописных пейзажей!
Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде.

Важно:

  • Данный тур не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями сердца.
  • Трансфер от отеля начинается за час до вылета. Время бронирования, которое вы увидите в момент покупки, будет зависеть от расположения вашего отеля и времени года.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Напитки и закуски
  • Полет на воздушном шаре
  • Англоязычный сопровождающий
  • Сертификат полета
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
  • Данный тур не подходит для детей в возрасте до 6 лет
  • Беременных женщин
  • Людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
7
3
2
1
С
25 авг 2023
Это был невероятный опыт. Хотя я остановился в Гёреме, рад что совершил этот тур, а не тур по городу. Смог увидеть другую часть региона, и это было очень интересно. Спасибо нашему пилоту Бату за то, что подарил нам этот прекрасный полет!
Э
23 авг 2023
было весело! Пилоты и команда потрясающие!! Опыт невероятный и вид просто завораживающие!!!
Л
22 авг 2023
Отлично! Потрясающий опыт с великолепной командой и пилотом.
P
21 авг 2023
Полет хороший, очень профессионально обращаются с воздушным шаром, но долина Кошек не имеет ничего общего с другими долинами Гёреме. Видны только посевы.
С
19 авг 2023
было здорово, но хотелось бы дольше, персонал очень приятный и знающий. Пилот молодчина.
К
18 авг 2023
Очень-очень увлекательное занятие. . и очень интересное приключение!
А
17 авг 2023
В долине летало всего 6-8 шаров поскольку это новое место. Если вы хотите поймать шарики, вам нужно лететь в другую долину. Ребята в команде были очень любезны, красивые виды на рассвете, но я все равно скучал по шарикам:)
С
14 авг 2023
Невероятные впечатления, отличное транспортное обслуживание, молодцы все члены экипажа, капитан просто отличный! Однозначно надо ехать!
М
13 авг 2023
Захватывающий полет на воздушном шаре, отличный пилот и команда помощников, рекомендую на 100%!!!!
А
12 авг 2023
Просто потрясающе!! Пилот очень приятный, а экипаж супер дружелюбный! Очень понравилось! Очень-очень рекомендую летать с ними!
П
9 авг 2023
Очень хороший полет, но имейте ввиду что шаров в долине не много, поэтому будут видны только те, что принадлежат компании.
И
1 авг 2023
Почитал отзывы и решил попробовать. Результат превзошел мои ожидания: вовремя подтвердили бронирование с подробностями и четкими инструкциями, хорошо организованный трансфер, вкусные утренние закуски 😋, опытный пилот и замечательные впечатления. Я определенно рекомендую это всем! воздушных шаров не так много, как в Гёреме, но оно стоит своей цены и даже больше. Спасибо организаторам, водителю, пилоту, людям, которые летели со мной ❤️
В
29 июля 2023
Прекрасный опыт, вся команда очень внимательная. Мы чувствовали себя безопасно и были окружены заботой команды. Отличный способ насладиться полетом над Кападокией. Рекомендую на тысячу процентов!
В
27 июля 2023
Встреча была вовремя и поездка была удобной. Виды красивые. С пилотом было весело общаться и он был очень хорошо осведомлен. Рекомендую10/10.
Т
20 июля 2023
все было на высшем уровне. От трансфера из отеля до вылета все прошло гладко и организованно. большое спасибо за приветливый персонал и отличного пилота!!
Ещё 13 отзывов

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