Почитал отзывы и решил попробовать. Результат превзошел мои ожидания: вовремя подтвердили бронирование с подробностями и четкими инструкциями, хорошо организованный трансфер, вкусные утренние закуски 😋, опытный пилот и замечательные впечатления. Я определенно рекомендую это всем! воздушных шаров не так много, как в Гёреме, но оно стоит своей цены и даже больше. Спасибо организаторам, водителю, пилоту, людям, которые летели со мной ❤️