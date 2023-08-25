Групповая экскурсия из Каппадокии: полет на воздушном шаре и встреча рассвета
Насладитесь сказочными пейзажами во время полета на воздушном шаре на рассвете! Удивительная Каппадокия раскинется перед вами как на ладони. Вы встретите рассвет в одном из самых красивых мест планеты.
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Здесь каждая долина удивительна и уникальна. Выбирайте вариант по душе.
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Здесь каждая долина удивительна и уникальна. Выбирайте вариант по душе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- На выбор:
- Долина Гёреме
- Долина Чат
- Долина Соганлы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Подарите себе увлекательное приключение в воздухе во время полета на воздушном шаре в Каппадокии. Взгляните на Центральную Анатолию с вашего яркого воздушного шара, когда будете лететь над долиной в утреннем свете.
- Для вас на выбор предлагаются три живописные локации, с которых вы можете отправиться в полет — Долина кошек, долины Соганлы и Гёреме.
- По прибытии на место взлета для вас будет произведен инструктаж по технике безопасности: экипаж расскажет вам все подробности о полете перед посадкой. Затем вы займете место в корзине и поднимитесь в воздух.
Испытайте невероятное сочетание бурлящего в крови адреналина и умиротворяющего спокойствия от созерцания живописных пейзажей!
Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде.
Важно:
- Данный тур не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями сердца.
- Трансфер от отеля начинается за час до вылета. Время бронирования, которое вы увидите в момент покупки, будет зависеть от расположения вашего отеля и времени года.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Напитки и закуски
- Полет на воздушном шаре
- Англоязычный сопровождающий
- Сертификат полета
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Важная информация
- Данный тур не подходит для детей в возрасте до 6 лет
- Беременных женщин
- Людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стас
25 авг 2023
Это был невероятный опыт. Хотя я остановился в Гёреме, рад что совершил этот тур, а не тур по городу. Смог увидеть другую часть региона, и это было очень интересно. Спасибо нашему пилоту Бату за то, что подарил нам этот прекрасный полет!
Э
Эмма
23 авг 2023
было весело! Пилоты и команда потрясающие!! Опыт невероятный и вид просто завораживающие!!!
Л
Лика
22 авг 2023
Отлично! Потрясающий опыт с великолепной командой и пилотом.
P
Pavel
21 авг 2023
Полет хороший, очень профессионально обращаются с воздушным шаром, но долина Кошек не имеет ничего общего с другими долинами Гёреме. Видны только посевы.
С
Светлана
19 авг 2023
было здорово, но хотелось бы дольше, персонал очень приятный и знающий. Пилот молодчина.
К
Кира
18 авг 2023
Очень-очень увлекательное занятие. . и очень интересное приключение!
А
Антон
17 авг 2023
В долине летало всего 6-8 шаров поскольку это новое место. Если вы хотите поймать шарики, вам нужно лететь в другую долину. Ребята в команде были очень любезны, красивые виды на рассвете, но я все равно скучал по шарикам:)
С
Сергей
14 авг 2023
Невероятные впечатления, отличное транспортное обслуживание, молодцы все члены экипажа, капитан просто отличный! Однозначно надо ехать!
М
Маринка
13 авг 2023
Захватывающий полет на воздушном шаре, отличный пилот и команда помощников, рекомендую на 100%!!!!
А
Алла
12 авг 2023
Просто потрясающе!! Пилот очень приятный, а экипаж супер дружелюбный! Очень понравилось! Очень-очень рекомендую летать с ними!
П
Полина
9 авг 2023
Очень хороший полет, но имейте ввиду что шаров в долине не много, поэтому будут видны только те, что принадлежат компании.
И
Илья
1 авг 2023
Почитал отзывы и решил попробовать. Результат превзошел мои ожидания: вовремя подтвердили бронирование с подробностями и четкими инструкциями, хорошо организованный трансфер, вкусные утренние закуски 😋, опытный пилот и замечательные впечатления. Я определенно рекомендую это всем! воздушных шаров не так много, как в Гёреме, но оно стоит своей цены и даже больше. Спасибо организаторам, водителю, пилоту, людям, которые летели со мной ❤️
В
Виктория
29 июля 2023
Прекрасный опыт, вся команда очень внимательная. Мы чувствовали себя безопасно и были окружены заботой команды. Отличный способ насладиться полетом над Кападокией. Рекомендую на тысячу процентов!
В
Владлен
27 июля 2023
Встреча была вовремя и поездка была удобной. Виды красивые. С пилотом было весело общаться и он был очень хорошо осведомлен. Рекомендую10/10.
Т
Таня
20 июля 2023
все было на высшем уровне. От трансфера из отеля до вылета все прошло гладко и организованно. большое спасибо за приветливый персонал и отличного пилота!!
Ещё 13 отзывов
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