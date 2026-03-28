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Каппадокия за один день: подземный город, долины и панорамы

Познакомиться с уникальными природными ландшафтами региона и узнать, как люди жили под землёй
Мы отправимся исследовать ключевые места Каппадокии — без спешки и суеты. Будем подниматься на лучшие смотровые площадки и спустимся в один из подземных городов. Вы узнаете, как был организован быт жителей и чем они занимались. При желании познакомитесь с местными ремёслами и традициями виноделия. А ещё прогуляетесь среди знаменитых скал в виде грибов.
5
1 отзыв
Каппадокия за один день: подземный город, долины и панорамы
Каппадокия за один день: подземный город, долины и панорамы
Каппадокия за один день: подземный город, долины и панорамы

Описание экскурсии

Панорамная площадка Учхисар (~30–40 мин)

  • Мы остановимся на одной из лучших смотровых площадок региона с видом на крепость Учхисар и окружающие долины
  • Вы узнаете, почему это место считалось стратегическим центром Каппадокии

Подземные города Деринкую, Каймаклы или Каяшехир (~40–50 мин)

  • Мы посетим один из подземных городов — по доступности
  • Вы увидите, как на протяжении веков люди жили, прятались и организовывали быт под землёй
  • Услышите о системе вентиляции и защите
  • По дороге мы сделаем несколько остановок в живописных местах для фотографий и коротких прогулок
  • Заедем в Ортахисар, где вы при желании перекусите или выпьете кофе (~20–30 мин)

Гончарная мастерская и винный погреб (~30–40 мин, опционально при желании всей группы)
Вы познакомитесь с местными ремёслами и традициями виноделия Каппадокии. Покупки — только по желанию

Долина монахов Пашабаг (~40–45 мин)

  • Мы прогуляемся среди знаменитых грибов-скал — одного из символов региона
  • Обсудим историю христианства в Каппадокии и его значение для региона

Долина фантазии и музей под открытым небом «Зельве» (~45–60 мин)

  • Завершим маршрут прогулкой по территории необычного скального парка, который изрыт домами, туннелями и церквями
  • Поговорим, как формировался уникальный ландшафт Каппадокии и почему этот регион не имеет аналогов в мире

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером — Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • Экскурсия построена в формате живого диалога — с возможностью задавать вопросы и углубляться в интересующие вас темы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в подземный город: ~€1–13 за чел. в зависимости от объекта
  • Обед — по желанию, ~€10–15 на чел.
  • Кофе/перекус — по желанию, ~€4 на чел.

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от сезона.

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€75
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Чавушине и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я живу и работаю в Каппадокии более 20 лет и хорошо знаю историю, культуру и повседневную жизнь этого уникального региона. Я представляю лицензированное туристическое агентство и организую экскурсии в формате небольших
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групп, где каждому участнику уделяется внимание, а маршрут проходит без спешки и туристической суеты. За годы работы я изучил не только популярные маршруты, но и менее известные места, которые помогают глубже понять Каппадокию — её ландшафты, подземные города, традиции и образ жизни местных жителей. Благодаря тесному сотрудничеству с местными жителями, ресторанами и ремесленными мастерскими, мои гости получают аутентичный опыт, а не стандартную обзорную экскурсию. Моя цель — показать Каппадокию так, чтобы после поездки у вас осталось не только много красивых фотографий, но и настоящее понимание этого удивительного места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Мы побывали на экскурсии «каппадокия за один день» в Каппадокии — всё прошло отлично! Программа очень насыщенная и интересная, за один день удалось увидеть много красивых мест.

Отдельно хотим отметить нашего
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гида Рамазану — он был с нами на протяжении всего дня, всегда внимательный, доброжелательный и готов помочь в любой момент. Удалось узнать очень много исторических фактов об этом месте.
Чувствовалось, что он полностью контролирует процесс и делает всё, чтобы нам было комфортно.

Благодаря ему экскурсия прошла легко, организованно и оставила только приятные впечатления. Рекомендуем!

Рамазан
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо большое, Ольга, за такой тёплый отзыв! 🙏 Мне очень приятно, что вам понравилась программа и вы остались довольны поездкой.

Отдельное
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спасибо за добрые слова в адрес Рамазана — для меня очень важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и получил максимум впечатлений от Каппадокии.

Будем рады снова увидеть вас и ваших друзей!

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