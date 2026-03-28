Мы отправимся исследовать ключевые места Каппадокии — без спешки и суеты. Будем подниматься на лучшие смотровые площадки и спустимся в один из подземных городов. Вы узнаете, как был организован быт жителей и чем они занимались. При желании познакомитесь с местными ремёслами и традициями виноделия. А ещё прогуляетесь среди знаменитых скал в виде грибов.
Описание экскурсии
Панорамная площадка Учхисар (~30–40 мин)
- Мы остановимся на одной из лучших смотровых площадок региона с видом на крепость Учхисар и окружающие долины
- Вы узнаете, почему это место считалось стратегическим центром Каппадокии
Подземные города Деринкую, Каймаклы или Каяшехир (~40–50 мин)
- Мы посетим один из подземных городов — по доступности
- Вы увидите, как на протяжении веков люди жили, прятались и организовывали быт под землёй
- Услышите о системе вентиляции и защите
- По дороге мы сделаем несколько остановок в живописных местах для фотографий и коротких прогулок
- Заедем в Ортахисар, где вы при желании перекусите или выпьете кофе (~20–30 мин)
Гончарная мастерская и винный погреб (~30–40 мин, опционально при желании всей группы)
Вы познакомитесь с местными ремёслами и традициями виноделия Каппадокии. Покупки — только по желанию
Долина монахов Пашабаг (~40–45 мин)
- Мы прогуляемся среди знаменитых грибов-скал — одного из символов региона
- Обсудим историю христианства в Каппадокии и его значение для региона
Долина фантазии и музей под открытым небом «Зельве» (~45–60 мин)
- Завершим маршрут прогулкой по территории необычного скального парка, который изрыт домами, туннелями и церквями
- Поговорим, как формировался уникальный ландшафт Каппадокии и почему этот регион не имеет аналогов в мире
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером — Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
- Экскурсия построена в формате живого диалога — с возможностью задавать вопросы и углубляться в интересующие вас темы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входной билет в подземный город: ~€1–13 за чел. в зависимости от объекта
- Обед — по желанию, ~€10–15 на чел.
- Кофе/перекус — по желанию, ~€4 на чел.
Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от сезона.
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Чавушине и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я живу и работаю в Каппадокии более 20 лет и хорошо знаю историю, культуру и повседневную жизнь этого уникального региона. Я представляю лицензированное туристическое агентство и организую экскурсии в формате небольших
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мы побывали на экскурсии «каппадокия за один день» в Каппадокии — всё прошло отлично! Программа очень насыщенная и интересная, за один день удалось увидеть много красивых мест.
Отдельно хотим отметить нашего
Отдельно хотим отметить нашего
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо большое, Ольга, за такой тёплый отзыв! 🙏 Мне очень приятно, что вам понравилась программа и вы остались довольны поездкой.
Отдельное
Отдельное
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