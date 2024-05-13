Необычные дома в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Каппадокии, цены от €220. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Каппадокия для новичков
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Каппадокия для новичков
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
По следам каппадокийских святых
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
По следам каппадокийских святых
Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
€220 за всё до 12 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitalii
    13 мая 2024
    Каппадокия для новичков
    Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каппадокия для новичков
  2. По следам каппадокийских святых
  3. Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Аванос
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Долина Ихлара
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 390. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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