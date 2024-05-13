Индивидуальная
до 4 чел.
Каппадокия для новичков
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
По следам каппадокийских святых
Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
€220 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVitalii13 мая 2024Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Необычные дома»
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