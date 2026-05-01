Приглашаю вас на самое завораживающее зрелище Турции — утренний парад шаров.
Мы заберём вас из отеля ещё затемно, чтобы с первыми лучами солнца вы увидели, как небо заполняется сотнями разноцветных куполов. Вы сможете поймать лучшие ракурсы на фоне сказочных ландшафтов и насладиться моментом.
Описание трансфер
Розовая долина
Мы встретим рассвет там, где скалы окрашиваются в нежные розовые тона. Вы увидите процесс подготовки и взлёта шаров на расстоянии вытянутой руки. Это идеальное время для первых кадров среди причудливых пейзажей.
Долина Любви
Затем мы переместимся на панорамную точку, откуда открывается лучший вид на парящие в небе шары. Вы рассмотрите скальные образования необычных форм и сделаете эффектные снимки, когда шары пролетают максимально близко к каньону.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и освежающие напитки
- Важно: полёты зависят от ветра. Если государственная служба гражданской авиации отменяет вылеты по погоде, поездка переносится на следующий день. Подтверждение мы отправим накануне вечером
- Время выезда меняется в зависимости от сезона (летом раньше, зимой позже) — точное время мы сообщим вам после бронирования
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 05:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9248 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
