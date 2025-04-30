Мини-группа
до 8 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Каппадокия - это не только пейзажи и шары, но и кухня. Узнайте секреты блюд региона и насладитесь ими в уютной компании, приготовив их сами
Начало: У вашего отеля
«А также сделаете гарниры и восточные десерты»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
25 янв в 10:30
€170 за человека
Вкусы Каппадокии: кулинарный мастер-класс с традиционным ужином
Начало: Ваш отель
«От теста до десерта — всё своими руками Раскатайте тончайшую юфку по-каппадокийски, подготовьте гарниры из свежих овощей и создадите восточные десерты, пропитанные мёдом и орехами»
€170 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные достопримечательности Каппадокии
Подземный город Каймаклы, монастырь Гёреме, долины Гёркундере и Дервент + гончарный мастер-класс
Начало: От вашего места проживания
«Церкви, часовни, винодельни, кухни и жилые комнаты — всё вырублено в туфе»
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
€245 за всё до 10 чел.
Муж увлекается приготовлением и ему интересны кухни разных народов. Он участвовал в мастерклассе один, я снимала) так как готовить не
