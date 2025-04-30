читать дальше люблю. Мы были одни вообще, но он мужественно с поваром накрутил долмы кучу и все блюда лично готовил) Потом мы все это ели, хозяева угостили вкусным вином. Мужу понравилось. Посоветую только людям увлеченным готовкой.

Муж увлекается приготовлением и ему интересны кухни разных народов. Он участвовал в мастерклассе один, я снимала) так как готовить не