Полет на воздушном шаре, одно из самых несравнимых, острых ощущений, которые может подарить вам Каппадокия.

Зрелищные сюрреалистические пейзажи, в сочетании с великолепными условиями перелета, позволяют дрейфовать между скалами-грибами и домами для голубей, высеченными в уникальных скальных образованиях, проплывать над садами и виноградниками вдоль впечатляющих долин, каждая из которых имеет отличительные особенности, например, цветом и ненадолго опускаться внутрь глубоких сложнорельефных ущелий

Полет начинается рано утром. В летнее время полеты начинаются до восхода солнца. Зимой можно и позже. Служители авиакомпании забирают вас из отеля еще до рассвета и отвозят сначала на легкий завтрак, а затем к месту старта. Место старта и посадки зависят от направления ветра. В среднем, полет длится примерно около одного часа. Полет проходит на разных высотах, самая высокая из которых составляет 1000 метров. В большой корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек. После приземления вас будет ждать мини парти с шампанским и памятными подарками