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Полет на воздушном шаре над Каппадокией

4.7
10 отзывов
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Каппадокии
Наверное, все видели эти захватывающие картинки — разноцветные шары над скалами причудливой формы.

Это Каппадокия.

И да, здесь возможно прокатиться на воздушном шаре и рассмотреть сюрреалистические пейзажи с высоты!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • €160 за человека

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Полет на воздушном шаре над Каппадокией
Полет на воздушном шаре над Каппадокией

Что вы увидите

  • Всю красоту Каппадокию с высоты птичьего полета
Полет на воздушном шаре, одно из самых несравнимых, острых ощущений, которые может подарить вам Каппадокия.
Зрелищные сюрреалистические пейзажи, в сочетании с великолепными условиями перелета, позволяют дрейфовать между скалами-грибами и домами для голубей, высеченными в уникальных скальных образованиях, проплывать над садами и виноградниками вдоль впечатляющих долин, каждая из которых имеет отличительные особенности, например, цветом и ненадолго опускаться внутрь глубоких сложнорельефных ущелий
Полет начинается рано утром. В летнее время полеты начинаются до восхода солнца. Зимой можно и позже. Служители авиакомпании забирают вас из отеля еще до рассвета и отвозят сначала на легкий завтрак, а затем к месту старта. Место старта и посадки зависят от направления ветра. В среднем, полет длится примерно около одного часа. Полет проходит на разных высотах, самая высокая из которых составляет 1000 метров. В большой корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек. После приземления вас будет ждать мини парти с шампанским и памятными подарками
Что входит
  • Трансфер
  • легкий завтрак
  • полет на шаре в корзине до 16 человек
  • шампанское
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Каппадокии
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
Полет на воздушном шаре над Каппадокией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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10 отзывов оставили туристы

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