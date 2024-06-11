Сказочная атмосфера Каппадокии делает каждый момент особенным. Древние скальные обители и пещерные храмы станут свидетелями любви и одного из самых важных шагов в вашей жизни. Обо всём остальном позаботимся мы. Организуем красивую фотозону, пригласим фотографа и наполним бокалы игристым.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Предложение руки и сердца — момент, который запоминается на всю жизнь. И Каппадокия — одно из лучших мест, чтобы сказать «Да». Воздушные шары на рассвете или причудливые скалы в лучах солнца на закате? Вы можете сами выбрать «фон», который добавит романтики и волшебства этому мгновению. С нас — фотозона, цветы, стол с безалкогольным шампанским и профессиональный фотограф, который поймает все ваши искренние эмоции в объектив.

Организационные детали