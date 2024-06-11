Сказочная атмосфера Каппадокии делает каждый момент особенным.
Древние скальные обители и пещерные храмы станут свидетелями любви и одного из самых важных шагов в вашей жизни. Обо всём остальном позаботимся мы. Организуем красивую фотозону, пригласим фотографа и наполним бокалы игристым.
Древние скальные обители и пещерные храмы станут свидетелями любви и одного из самых важных шагов в вашей жизни. Обо всём остальном позаботимся мы. Организуем красивую фотозону, пригласим фотографа и наполним бокалы игристым.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Предложение руки и сердца — момент, который запоминается на всю жизнь. И Каппадокия — одно из лучших мест, чтобы сказать «Да». Воздушные шары на рассвете или причудливые скалы в лучах солнца на закате? Вы можете сами выбрать «фон», который добавит романтики и волшебства этому мгновению. С нас — фотозона, цветы, стол с безалкогольным шампанским и профессиональный фотограф, который поймает все ваши искренние эмоции в объектив.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле из вашего отеля и обратно, фотоссесия, безалкогольное шампанское, цветы
- По запросу можем организовать для вас профессиональную съёмку с дрона — €100
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 169 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.