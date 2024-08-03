Сафари на квадроциклах - один из самых весёлых способов познать окрестности Каппадокии. Наш водитель заберёт вас из отеля и отвезёт на площадку в Гёреме. Отсюда, после вводного инструктажа, начнётся путешествие.
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Сафари на квадроциклах — один из самых весёлых способов познать окрестности Каппадокии. Наш водитель заберёт вас из отеля и отвезёт на площадку в Гёреме. Отсюда, после вводного инструктажа, начнётся путешествие. Вы будете ехать змейкой— за инструктором. По пути вы увидите:
- Долину мечей с фактурными острыми скалами
- Долину любви с гигантскими скалами-грибами
- Розовую долину, получившую своё название благодаря розовому оттенку скал
А в завершение насладитесь прекрасным закатом.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно
- За рулём можно ехать с 16 лет, пассажирами — с 10
- Программа не подходит беременным женщинам
- Вас будет сопровождать опытный англоговорящий инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 26 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Малика. Мы с командой вот уже на протяжении 10 лет профессионально организовываем экскурсии по Каппадокии. Мы гарантируем, что с нами у вас будут незабываемые впечатления иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
3 авг 2024
Маршрут классный. Закат красивый.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
7.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€325 за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
€68 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
7 сен в 16:00
€50 за человека