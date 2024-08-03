Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате

Любите драйв и не боитесь пыли? Это путешествие точно для вас! Сафари на квадроциклах - свобода, веселье и самые красивые долины Каппадокии. Убедитесь сами
Сафари на квадроциклах - один из самых весёлых способов познать окрестности Каппадокии. Наш водитель заберёт вас из отеля и отвезёт на площадку в Гёреме. Отсюда, после вводного инструктажа, начнётся путешествие.
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Вы будете ехать змейкой - за инструктором.

По пути вы увидите: Долину мечей с фактурными острыми скалами, Долину любви с гигантскими скалами-грибами, Розовую долину, получившую своё название благодаря розовому оттенку скал. А в завершение насладитесь прекрасным закатом. В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно. За рулём можно ехать с 16 лет, пассажирами - с 10. Программа не подходит беременным женщинам. Вас будет сопровождать опытный англоговорящий инструктор из нашей команды

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚵‍♂️ Драйв и адреналин
  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🌅 Романтика заката
  • 🚗 Трансфер включён
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
    • Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
    Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
    Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
    Ближайшие даты:
    Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Долина мечей
  • Долина любви
  • Розовая долина

    • Описание экскурсии

    Сафари на квадроциклах — один из самых весёлых способов познать окрестности Каппадокии. Наш водитель заберёт вас из отеля и отвезёт на площадку в Гёреме. Отсюда, после вводного инструктажа, начнётся путешествие. Вы будете ехать змейкой— за инструктором. По пути вы увидите:

    • Долину мечей с фактурными острыми скалами
    • Долину любви с гигантскими скалами-грибами
    • Розовую долину, получившую своё название благодаря розовому оттенку скал

    А в завершение насладитесь прекрасным закатом.

    Организационные детали

    • В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно
    • За рулём можно ехать с 16 лет, пассажирами — с 10
    • Программа не подходит беременным женщинам
    • Вас будет сопровождать опытный англоговорящий инструктор из нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Д
    3 авг 2024
    Маршрут классный. Закат красивый.
    Маршрут классный. Закат красивый.

    Входит в следующие категории Каппадокии

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