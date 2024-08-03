Малика — Организатор в Каппадокии

Провела экскурсии для 26 туристов

читать дальше яркие эмоции. Каппадокия — это восьмое чудо света, и наша команда профессионалов всегда работает над улучшением сервиса, чтобы познакомить вас с этим невероятным местом. Мы уже предвкушаем встречу с вами и желаем приятного отдыха.

Всех приветствую! Меня зовут Малика. Мы с командой вот уже на протяжении 10 лет профессионально организовываем экскурсии по Каппадокии. Мы гарантируем, что с нами у вас будут незабываемые впечатления и