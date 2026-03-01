Проведите вечер в атмосфере спокойствия и магии Каппадокии. Мы проедем по узким улочкам древнего поселения Ортахисар, основанного ещё в 11 веке, и остановимся в панорамном кафе с видом на скальную крепость. В финале поездки — закат в Красной долине, где вулканические скалы под последними лучами солнца ежеминутно меняют цвет.

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Описание экскурсии

Посёлок Ортахисар

Вы прогуляетесь по улочкам аутентичного городка. Побываете в уютном Лавандовом кафе, где можно выпить турецкий кофе с местными фисташками и полюбоваться видом на гигантский замок-скалу.

Закат в долине Кызылчукур

Мы отправимся на одну из лучших смотровых площадок региона. Вы увидите, как туфовые валуны становятся ярко-красными в лучах заката. Это уникальный момент, когда вся долина превращается в декорации к фантастическому фильму.

Организационные детали