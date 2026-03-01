Проведите вечер в атмосфере спокойствия и магии Каппадокии.
Мы проедем по узким улочкам древнего поселения Ортахисар, основанного ещё в 11 веке, и остановимся в панорамном кафе с видом на скальную крепость.
В финале поездки — закат в Красной долине, где вулканические скалы под последними лучами солнца ежеминутно меняют цвет.
Мы проедем по узким улочкам древнего поселения Ортахисар, основанного ещё в 11 веке, и остановимся в панорамном кафе с видом на скальную крепость.
В финале поездки — закат в Красной долине, где вулканические скалы под последними лучами солнца ежеминутно меняют цвет.
Описание экскурсии
Посёлок Ортахисар
Вы прогуляетесь по улочкам аутентичного городка. Побываете в уютном Лавандовом кафе, где можно выпить турецкий кофе с местными фисташками и полюбоваться видом на гигантский замок-скалу.
Закат в долине Кызылчукур
Мы отправимся на одну из лучших смотровых площадок региона. Вы увидите, как туфовые валуны становятся ярко-красными в лучах заката. Это уникальный момент, когда вся долина превращается в декорации к фантастическому фильму.
Организационные детали
- 18:00–18:30 — сбор из отелей (зимой и осенью — в 16:00–16:30)
- Поедем на комфортабельном минивэне (Mercedes Sprinter, Vito или Citroën)
- Обратите внимание: поездка проходит без сопровождения гида. С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: кофе с фисташками в кафе (~200–250 лир / ~$6–8)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1225 туристов
Я родился в Каппадокии, жил в Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Полный восторг, безумно понравилось. И чудесная поездка, и красивые локации. Я бы ещё время увеличила на часик, потому что 2 часа пролетают просто незаметно.
Спасибо Мурату за организации, всем рекомендую! ❤️
Спасибо Мурату за организации, всем рекомендую! ❤️
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