Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Подземный город Каймаклы, долина Ихлара и монастырь Селиме на экскурсии по Зеленому маршруту

Ольга
Ольга – представитель из Каппадокии
В группе до 10 человек вы проедете по местам неземной красоты! Полюбуетесь сюрреалистической долиной Ихлара, погуляете вдоль реки, посетите скальные церкви и монастыри.

А еще исследуете таинственный подземный город 🏙️ Каймаклы и представите, как люди жили в нем несколько тысячелетий назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €55 за человека

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Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии

Что вас ожидает

Гереме с высоты — вы насладитесь фантастической панорамой местных долин и городов с одной из самых красивых 🤩 обзорных площадок Каппадокии.

Подземный город 🏙️ Каймаклы — пещерный город 🏙️, основанный хеттами в 4 веке до н. э. Мы пройдем по четырем из восьми его этажей. Увидим кладовые, винодельни, комнаты, хлева, церковь ⛪ и даже кухню 🥧.

Долина Ихлара — местный Гранд Каньон. Вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Мелендиз, полюбуетесь живописной природой и посетите скальные церкви.

Монастырь Селиме — древняя христианская обитель, расположенная на скале. Мы покажем церковь ⛪ с частично сохранившейся росписью, кельи монахов, трапезную и школу. Расскажем о трагической судьбе монастыря и поможем найти виды из «Звездных войн».

Долина Голубей — вы увидите необычные голубятни в скалах и оцените фантастические окружающие пейзажи.

Организационные детали

  • Трансфер, обед и входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Гереме
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии
Тайны Южной Каппадокии

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда молодых и амбициозных гидов в Каппадокии. С радостью покажем вам эти удивительные места так, чтобы они навсегда остались в вашем сердце. Надеемся на скорую встречу.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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