Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Гереме с высоты — вы насладитесь фантастической панорамой местных долин и городов с одной из самых красивых обзорных площадок Каппадокии.
Подземный город Каймаклы — пещерный город, основанный хеттами в 4 веке до н. э. Мы пройдем по четырем из восьми его этажей. Увидим кладовые, винодельни, комнаты, хлева, церковь и даже кухню.
Долина Ихлара — местный Гранд Каньон. Вы прогуляетесь вдоль реки Мелендиз, полюбуетесь живописной природой и посетите скальные церкви.
Монастырь Селиме — древняя христианская обитель, расположенная на скале. Мы покажем церковь с частично сохранившейся росписью, кельи монахов, трапезную и школу. Расскажем о трагической судьбе монастыря и поможем найти виды из «Звездных войн».
Долина Голубей — вы увидите необычные голубятни в скалах и оцените фантастические окружающие пейзажи.
Организационные детали
Трансфер, обед и входные билеты включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€86
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гереме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 223 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Ольга, с 2019 года я занимаюсь организацией туров. Несколько фактов обо мне: посетила 35 стран от Америки до Востока и Азии; первое путешествие было в студенчестве, читать дальшеуменьшить
когда на лето я устроилась работать проводником и проехала пол России; первая заграничная поездка стала Америка. Тогда без языка, больших денег, точного места жительства и работы я отправилась покорять новый континент; 2 года жила в Турции (Каппадокии), до сих пор являюсь соучредителем турагентства в Каппадокии; провела и организовала туры в Стамбул и Каппадокию, Марокко и Шри-Ланку, Дагестан и Грузию, Байкал и Териберку; организовала более 60 групповых и 100 индивидуальных туров; осуществила мечту более 1000 туристов из разных уголков земли; обучаю будущих организаторов и тех, кто хочет организовать свой тур самостоятельно.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Арина
Этот маршрут сам по себе очень насыщенный и интересный. И даже то что погода была не самая лучшая для пешеходных прогулок, нам очень понравилась природа и исторические и архитектурные памятники. читать дальшеуменьшить
Подземный город Деренкую, каньон, долина голубей, и т. д. Теперь об экскурсоводе. Наша девочка начинающий работник. Она учит языки и русский и английский, поэтому словарный запас у неё очень лимитированный, и экскурсия была минимальная. Мы очень многое прочитали из распечатки. Это хорошо что я с собой привезла распечатанный материал о Каппадокии. Мы конечно желаем ей успехов, но получилось что мы остались обделенными информацией.
Ольга
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв. Мы очень опечалены, что вам не хватило информации на экскурсии. Наш гид не первый раз проводит экскурсию. И прежде были хорошие отзывы. Обязательно проведем работу с гидом! Чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций.
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Наталья
Здравствуйте, нам понравилась экскурсия. Повезло с гидом было много информации, интересно. В начале завезли на фабрику она же ювелирный магазин, нам было не нужно, но м. б. кому-то из группы читать дальшеуменьшить
интересно и что-то купили. В месте где был обед, там же парк, можно было побыть чуть больше, интересные пещеры в парке, надо дать немного свободного времени. Правда в группе были люди которые в этот день улетели, это несколько странно, м. б. из-за них спешили назад. В целом хорошо.
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Г
Гилязова
Участвовали в экскурсии «Тайны южной Каппадокии», мы в восторге! Экскурсовод Вера, как погруженный человек в местную культуру, очень интересно, с душой рассказывала не только по программе экскурсии, но и ответила читать дальшеуменьшить
на многие вопросы «не по теме». Само наполнение экскурсии насыщенное, но комфортное. Из не относящегося к самой экскурсии: многим из участников группы не понравился обед, может быть это связано с максимальной аутентичностью меню.
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Maria
У нас была гидом девушка-мечта Арзе, невероятно милая, заботливая, внимательная. Она очень интересно рассказывала, время прошло незаметно и увлекательно. Зелёный маршрут, по моему мнению, круче красного! Я под впечатлением! Сам тур прекрасно организован, нас было 7 человек и ещё приятный англоязычный гид Тургай со своей группкой иностранцев в составе 4 человек. Но и красный надо посетить, конечно) спасибо большое!
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Светлана
Вера… Влюбила в себя и в Каппадокию! Прекрасный рассказчик! Отзывчивый, внимательный к каждому туристу сопровождающий. Удивительный регион, невероятные виды, невероятное путешествие по земле и под землей!) Единственное- пробег по каньону. Там такие виды!!! Наверное, здорово было бы пройтись неспешно и с наслаждением! Спасибо Вам большое за экскурсию! И за расширенный рассказ о Турции.
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Любовь
Искала экскурсию на русском, но кроме меня желающих не было, съездила на английском. Экскурсию проводила Айсель. Впечатления очень положительные) Айсель очень много рассказывала про каппадокию, турцию, историю, уделила внимание, наверное, каждому участнику. Если вы хотите на зеленый маршрут и нет авто, то однозначно стоит взять экскурсию, свозят, расскажут, покормят))