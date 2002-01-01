Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Гереме с высоты — вы насладитесь фантастической панорамой местных долин и городов с одной из самых красивых 🤩 обзорных площадок Каппадокии.

Подземный город 🏙️ Каймаклы — пещерный город 🏙️, основанный хеттами в 4 веке до н. э. Мы пройдем по четырем из восьми его этажей. Увидим кладовые, винодельни, комнаты, хлева, церковь ⛪ и даже кухню 🥧.

Долина Ихлара — местный Гранд Каньон. Вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Мелендиз, полюбуетесь живописной природой и посетите скальные церкви.

Монастырь Селиме — древняя христианская обитель, расположенная на скале. Мы покажем церковь ⛪ с частично сохранившейся росписью, кельи монахов, трапезную и школу. Расскажем о трагической судьбе монастыря и поможем найти виды из «Звездных войн».

Долина Голубей — вы увидите необычные голубятни в скалах и оцените фантастические окружающие пейзажи.

Организационные детали