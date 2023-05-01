Ольга проводит ещё 1 экскурсию

В группе до 10 человек вы проедете по местам неземной красоты! Полюбуетесь сюрреалистической долиной Ихлара, погуляете вдоль реки, посетите скальные церкви и монастыри. А еще исследуете таинственный подземный город Каймаклы и представите, как люди жили в нем несколько тысячелетий назад.

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Описание экскурсии

Гереме с высоты — вы насладитесь фантастической панорамой местных долин и городов с одной из самых красивых обзорных площадок Каппадокии.

Подземный город Каймаклы — пещерный город, основанный хеттами в 4 веке до н. э. Мы пройдем по четырем из восьми его этажей. Увидим кладовые, винодельни, комнаты, хлева, церковь и даже кухню.

Долина Ихлара — местный Гранд Каньон. Вы прогуляетесь вдоль реки Мелендиз, полюбуетесь живописной природой и посетите скальные церкви.

Монастырь Селиме — древняя христианская обитель, расположенная на скале. Мы покажем церковь с частично сохранившейся росписью, кельи монахов, трапезную и школу. Расскажем о трагической судьбе монастыря и поможем найти виды из «Звездных войн».

Долина Голубей — вы увидите необычные голубятни в скалах и оцените фантастические окружающие пейзажи.

Организационные детали