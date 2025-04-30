Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Каппадокии

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
Пешая
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная прогулка по Каппадокии
Готовы к приключению? Откройте для себя Каппадокию, где скрытые долины и скальные монастыри ждут вас. Пейзажи, которые запомнятся навсегда
Начало: В Гёреме
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
от €240 за всё до 16 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс
Каппадокия - это не только пейзажи и шары, но и кухня. Узнайте секреты блюд региона и насладитесь ими в уютной компании, приготовив их сами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за человека
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
-
20%
74 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276€344 за всё до 12 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
На машине
6.5 часов
-
30%
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€244€348 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
    Муж увлекается приготовлением и ему интересны кухни разных народов. Он участвовал в мастерклассе один, я снимала) так как готовить не
    читать дальше

    люблю. Мы были одни вообще, но он мужественно с поваром накрутил долмы кучу и все блюда лично готовил) Потом мы все это ели, хозяева угостили вкусным вином. Мужу понравилось. Посоветую только людям увлеченным готовкой.

    Муж увлекается приготовлением и ему интересны кухни разных народов. Он участвовал в мастерклассе один, я снимала)Муж увлекается приготовлением и ему интересны кухни разных народов. Он участвовал в мастерклассе один, я снимала)

Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Долина Любви
  2. Долина Голубей
  3. Крепость Учхисар
  4. Самое главное
  5. Аванос
  6. Крепость Ортахисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Деревня Учхисар
  9. Парк Гёреме
  10. Долина Ихлара
