Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная прогулка по Каппадокии
Готовы к приключению? Откройте для себя Каппадокию, где скрытые долины и скальные монастыри ждут вас. Пейзажи, которые запомнятся навсегда
Начало: В Гёреме
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
от €240 за всё до 16 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс
Каппадокия - это не только пейзажи и шары, но и кухня. Узнайте секреты блюд региона и насладитесь ими в уютной компании, приготовив их сами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276
€344 за всё до 12 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€244
€348 за всё до 10 чел.
