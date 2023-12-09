Волшебные долины Каппадокии
Вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии.
Побываете в музее под открытым небом и настоящем подземном городе, увидите древний замок Учхисар, восхититесь мастерством гончаров Аваноса и многое другое!
Побываете в музее под открытым небом и настоящем подземном городе, увидите древний замок Учхисар, восхититесь мастерством гончаров Аваноса и многое другое!
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Что вас ожидает:
- Музей под открытым небом Зельве
- Долина монахов
- Долина Дервент
- Замок Учхисар
- Подземный город Озконак
- «Город гончаров» Аванос
Описание
Вы увидите:
- Музей под открытым небом Зельве. Он известен как старейшее поселение в регионе Каппадокии. Кроме того, эта долина является старейшим жилым районом в регионе. Говорят, что христианство впервые начало распространяться именно здесь. В этом месте много монастырей, церквей и поселений.
- Долина монахов. Сказочные дымоходы лучше всего видны из руин Зельве, которые находятся в одном километре. Также здесь есть часовня, построенная во имя святого Симеона, и множество каменных сооружений. Руины Зельве, расположенные в 2 км. от шоссе Гёреме-Аванос и состоящие из 3 долин, являются местом, где волшебных дымоходов больше всего. Это был один из важных поселенческих и религиозных центров христиан IX и XIII веков.
- Долина Дервент, расположенная в регионе Аванос в Каппадокии, выглядит как пейзаж из сказки. Во всем мире она также известна как «Долина снов» из-за волшебных дымоходов различной формы. Некоторые люди назвали этот рай на земле «Розовой долиной» из-за цвета скал на закате.
- Замок Учхисар, расположенный в 5 км. от центра Невшехира, является самым большим и красивым сказочным дымоходом, который можно увидеть со всей Каппадокии. Вершина замка — единственное место, откуда Каппадокию можно увидеть с высоты птичьего полета: от долины Гюверджинлик до Аваноса, замок Ортахисар, музей под открытым небом Гёреме, долина Кылычлар, Кызылчукур, Гюллюдере, Чавушин, Бозтепе, Актепе, Аванос. Вся Каппадокия находится под вашими ногами.
- Подземный город Озконак. Хотя точная дата неизвестна, подземный город Озконак восходит к эпохе до нашей эры. Считается, что он был построен в 400-х годах. Туфовая структура региона, которая очень подходит для резьбы и формовки, была преобразована в жилые помещения, где можно хранить еду, а в древние времена люди могли селиться здесь и легко укрываться благодаря мягкому туфовому слою, который затвердевает при контакте с воздухом, сохраняет температуру и не содержит влаги.
- «Город гончаров» Аванос. Bы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный местный гид
- Парковка
- Трансфер
- Что не входит
- Вход в музей
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Гёреме
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Спасибо, что связались со мной. Будьте готовы увидеть волшебную Каппадокию!
- Если есть вопросы: WhatsApp и Telegram +905452474509
- Мурат — ваш гид
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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