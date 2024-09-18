Круизы однодневные – экскурсии в Каше

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Каше, цены от €55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
130 за человека
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
3 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
4 окт в 09:30
5 окт в 09:30
55 за человека
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
На яхте
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Пройти по малоизвестным бухтам и островам, увидеть обломки корабля и поплавать с цветными рыбами
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодка с лежаками, профессиональный капитан.
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    Посмотрели на остров Кекова с воды и провели час в деревне Калекёй, поднялись на крепость, место очень колоритное и красивое, исторические моменты почитали потом сами)

    Очень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодкаОчень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодкаОчень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодкаОчень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодкаОчень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодка
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
    Команда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!
  • Е
    Евгения
    31 июля 2024
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Прогулка была хорошая, была хорошая организация, питание, но по поводу Кекова. Истории было мало. Было очень много остановок и один
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    час на старый город. В жару было сложно все посмотреть, успеть взять гида или почитать информацию, нереально. Возможно, надо уменьшить количество бухт, чтобы дать больше информации по местности. В Каше очень красивые пляжи, он весь в бухтах, поэтому можно дать больше истории, так как основной маршрут был в Кекова.

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Добрый вечер! Первое что скажу- это слаженная работа поддержи (Анна, моя Вам благодарность!) и капитана Ergunа; отличная работа команды капитана,
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    и что не может не оставить без внимания - чистота на корабле. Прогулка прошла, к сожалению, очень быстро, мы бы ещё насладились прекрасными водами Средиземного моря:). Огромная благодарность за чудесный день!!!!

    Добрый вечер! Первое что скажу- это слаженная работа поддержи (Анна, моя Вам благодарность!) и капитана Ergunа;
  • М
    Мария
    26 октября 2023
    На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
    Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
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    душ для ополаскивания, маска с трубкой для ныряния. Капитан очень общительный, приятно было коммуницировать. Обед хороший, экипаж также угощал дыней и чаем. Спасибо за мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Круизы однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Кашу в октябре 2024
Сейчас в Каше в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 140. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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