читать дальше час на старый город. В жару было сложно все посмотреть, успеть взять гида или почитать информацию, нереально. Возможно, надо уменьшить количество бухт, чтобы дать больше информации по местности. В Каше очень красивые пляжи, он весь в бухтах, поэтому можно дать больше истории, так как основной маршрут был в Кекова.

Прогулка была хорошая, была хорошая организация, питание, но по поводу Кекова. Истории было мало. Было очень много остановок и один