Откройте для себя красоту каньона Тазы и Таврских гор! Сплав по горной реке, полёт над каньоном на зиплайне и сафари на открытых автомобилях по живописным горным дорогам — всё это ждёт вас в программе.
Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Описание экскурсии
Кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам и лесным тропам с живописными пейзажами.
Рафтинг по горной реке Кёпрючай — динамичное и освежающее приключение с профессиональными инструкторами.
Зиплайн над каньоном — ощущение полёта и невероятные виды с высоты.
Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
- Точное время, когда мы заедем за вами, зависит от адреса. Мы сообщим его вам за день до экскурсии
- Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки. Поездка не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями сердца
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка (шлемы, жилеты)
- В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
- Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
- В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён с целью обеспечения безопасности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
все отлично! но долго! экскурсия из текирова на весь день! добирались до Тазы 3,5 часа! в гору 1 час только по серпантину на открытых джипах(берите кепки и закрытую одежду, солнце палящее) каньон красота конечно! рафтинг с прикольный инструктором отдельная тема! не думала что может так круто!
Похожие экскурсии на «Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)»
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
5 мая в 07:30
7 мая в 07:30
€40 за человека
-
20%
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
$40
$50 за человека
Групповая
Приключение 3 в 1: рафтинг, джип сафари и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
$38 за человека
Групповая
Джип-сафари в Тазы Каньон + рафтинг в Кёпрюлю
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда, пятница в 7:15
$40 за человека
