Вы отправитесь к ключевым святыням и античным памятникам древней Ликии. Увидите высеченные в скалах гробницы, античный амфитеатр Миры и базилику Святого Николая.
Вас также ждёт прогулка на яхте вдоль берегов Кековы — над руинами затонувшего города, чьи стены и улицы скрыты под водой Средиземного моря.
Описание экскурсии
- Выезд из региона Кемер (7:30–8:50). Вы проедете вдоль побережья, любуясь видами на Средиземное море и Таврские горы. Остановимся на горном перевале — можно будет позавтракать, выпить чай или кофе и размяться.
- Иконный центр Святого Николая. Осмотрим иконы, фрески и барельефы, знакомящие с житием святителя.
- Церковь Святого Николая Угодника. Посетим базилику 4 века, где служил Святой Николай. Вы сможете совершить паломничество к саркофагу, где раньше находились мощи чудотворца.
- Прогулка на яхте к острову Кекова. Увидим руины города Долихисте под водой, полуостров Симена с ликийскими гробницами, берег Теймуссы с саркофагами у воды. Сделаем остановку для купания в бухте с бирюзовой водой.
- Обед в ресторане. В меню: рыба или мясо на гриле, закуски, сезонные салаты, прохладительные напитки.
- Античный город Мира. Походим по ступенькам монументального греко-римского амфитеатра на 10 000 зрителей и осмотрим ликийские скальные гробницы с фасадами в виде домов.
- Возвращение в регион Кемер (17:00–17:30).
Вы узнаете:
- почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах.
- как акустика театра позволяла слышать сцену на верхних рядах.
- историю чудес Святого Николая.
- как под водой сохранились улицы и стены древнего города.
Организационные детали
- Транспорт: комфортабельный автобус. Заберём вас от вашего отеля в Текирова, Чамьюва, Кирише, Кемере, Гёйнюке, Бельдиби. Из Олимпоса и Чиралы трансфер не предоставляется.
- Важно знать: очерёдность посещения объектов может меняться из-за погоды и иных обстоятельств; дети до 6 лет — бесплатно, без отдельного места и питания (на руках у родителя). Для отдельного кресла ребёнку надо приобрести билет.
- Включено в стоимость: обед, входной билет в Античный город Мира, прогулка на корабле возле затонувшего острова Кекова, сопровождение русскоговорящим экскурсоводом, страховой полис на время экскурсии.
- Оплачивается отдельно: напитки, входной билет в Церковь Святого Николая Угодника — €20.
- С вами будет профессиональный гид-историк.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€51
|От 4 до 7 лет
|€32
|До 7 лет (с посадочным местом)
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Часто берём экскурсии на трипстер по России, в этот раз решили взять в отпуске тут а не у туроператора. Нам понравилось! Это сборная экскурсия, группа была 59 человек но было
