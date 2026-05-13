Из Кемера к жемчужинам Ликии: Мира, Кекова, Демре

Осмотреть древние церковь и амфитеатр, а также прокатиться по морю к затонувшему городу
Вы отправитесь к ключевым святыням и античным памятникам древней Ликии. Увидите высеченные в скалах гробницы, античный амфитеатр Миры и базилику Святого Николая.

Вас также ждёт прогулка на яхте вдоль берегов Кековы — над руинами затонувшего города, чьи стены и улицы скрыты под водой Средиземного моря.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Выезд из региона Кемер (7:30–8:50). Вы проедете вдоль побережья, любуясь видами на Средиземное море и Таврские горы. Остановимся на горном перевале — можно будет позавтракать, выпить чай или кофе и размяться.
  • Иконный центр Святого Николая. Осмотрим иконы, фрески и барельефы, знакомящие с житием святителя.
  • Церковь Святого Николая Угодника. Посетим базилику 4 века, где служил Святой Николай. Вы сможете совершить паломничество к саркофагу, где раньше находились мощи чудотворца.
  • Прогулка на яхте к острову Кекова. Увидим руины города Долихисте под водой, полуостров Симена с ликийскими гробницами, берег Теймуссы с саркофагами у воды. Сделаем остановку для купания в бухте с бирюзовой водой.
  • Обед в ресторане. В меню: рыба или мясо на гриле, закуски, сезонные салаты, прохладительные напитки.
  • Античный город Мира. Походим по ступенькам монументального греко-римского амфитеатра на 10 000 зрителей и осмотрим ликийские скальные гробницы с фасадами в виде домов.
  • Возвращение в регион Кемер (17:00–17:30).

Вы узнаете:

  • почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах.
  • как акустика театра позволяла слышать сцену на верхних рядах.
  • историю чудес Святого Николая.
  • как под водой сохранились улицы и стены древнего города.

Организационные детали

  • Транспорт: комфортабельный автобус. Заберём вас от вашего отеля в Текирова, Чамьюва, Кирише, Кемере, Гёйнюке, Бельдиби. Из Олимпоса и Чиралы трансфер не предоставляется.
  • Важно знать: очерёдность посещения объектов может меняться из-за погоды и иных обстоятельств; дети до 6 лет — бесплатно, без отдельного места и питания (на руках у родителя). Для отдельного кресла ребёнку надо приобрести билет.
  • Включено в стоимость: обед, входной билет в Античный город Мира, прогулка на корабле возле затонувшего острова Кекова, сопровождение русскоговорящим экскурсоводом, страховой полис на время экскурсии.
  • Оплачивается отдельно: напитки, входной билет в Церковь Святого Николая Угодника — €20.
  • С вами будет профессиональный гид-историк.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€51
От 4 до 7 лет€32
До 7 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Часто берём экскурсии на трипстер по России, в этот раз решили взять в отпуске тут а не у туроператора. Нам понравилось! Это сборная экскурсия, группа была 59 человек но было
комфортно. Всё чётко организовано. Был хороший автобус и водитель, точный трансфер от нашего отеля и обратно. Была просто великолепный гид Татьяна, ей отдельно больше спасибо за подачу материала, тайминг и атмосферу! Маршрут спланировал супер, на каждой локации достаточно время! По пути был обед, вполне себе хороший. Вообщем рекомендуем! 👍

