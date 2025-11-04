Описание экскурсии
Мы начнём с места, где жил и совершал чудеса Святой Николай Чудотворец (1,5 ч). Вы посетите храм, построенный в 6 веке, и узнаете, почему он стал символом милосердия и любви, а также олицетворением духовного наследия христианского мира.
Затем мы отправимся к таинственным наскальным гробницам, высеченным в утёсах (1 ч). Эти захоронения древних правителей и аристократов сохранили следы тысячелетней истории. Каждая из них рассказывает свою историю, помогая раскрыть тайны прошлого.
Завершим путешествие посещением театра, построенного в 2 веке (30 мин). Театр Миры — одно из самых впечатляющих сооружений в этом древнем городе. Здесь, среди величественных колонн и сцены, мы перенесёмся в эпоху древнегреческой культуры и откроем красоту античного искусства.
Вы узнаете:
- что символизируют карточные масти и мозаичные полы в храме
- о веровании древних ликийцев и об уникальной архитектуре античных гробниц, высеченных прямо в скалах
- что происходило в античных театрах, помимо представлений
- как отличить греческий театр от римского
- о жизни и чудесах Николая Чудотворца
Также вместе с вами мы расшифруем библейские сюжеты на стенах храма, изучим рельефы и орнаменты на древнем саркофаге.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1–6 пассажиров. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
- Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — €17 за чел., детям до 8 лет бесплатно, Мира — €13 за чел., детям до 8 лет бесплатно, еда и напитки — по желанию
- В программу за доплату можно добавить 2-часовую морскую прогулку на индивидуальной яхте (с сопровождением гида) с возможностью купания по затонувшему городу Кекова. Стоимость уточняйте в переписке
Отзывы и рейтинг
