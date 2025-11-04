Мои заказы

Дух Святого Николая и магия древности

Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
Присоединяйтесь к удивительному путешествию по древнему городу Мира, где смешиваются христианская святость и величие античного мира! Вы не только посетите храм Святого Николая Чудотворца, античный театр и ликийские гробницы, но и погрузитесь в тайны истории. А также научитесь читать орнаменты и библейские сюжеты.
5
2 отзыва
Дух Святого Николая и магия древности© Марина
Дух Святого Николая и магия древности© Марина
Дух Святого Николая и магия древности© Марина

Описание экскурсии

Мы начнём с места, где жил и совершал чудеса Святой Николай Чудотворец (1,5 ч). Вы посетите храм, построенный в 6 веке, и узнаете, почему он стал символом милосердия и любви, а также олицетворением духовного наследия христианского мира.

Затем мы отправимся к таинственным наскальным гробницам, высеченным в утёсах (1 ч). Эти захоронения древних правителей и аристократов сохранили следы тысячелетней истории. Каждая из них рассказывает свою историю, помогая раскрыть тайны прошлого.

Завершим путешествие посещением театра, построенного в 2 веке (30 мин). Театр Миры — одно из самых впечатляющих сооружений в этом древнем городе. Здесь, среди величественных колонн и сцены, мы перенесёмся в эпоху древнегреческой культуры и откроем красоту античного искусства.

Вы узнаете:

  • что символизируют карточные масти и мозаичные полы в храме
  • о веровании древних ликийцев и об уникальной архитектуре античных гробниц, высеченных прямо в скалах
  • что происходило в античных театрах, помимо представлений
  • как отличить греческий театр от римского
  • о жизни и чудесах Николая Чудотворца

Также вместе с вами мы расшифруем библейские сюжеты на стенах храма, изучим рельефы и орнаменты на древнем саркофаге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1–6 пассажиров. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
  • Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим
  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — €17 за чел., детям до 8 лет бесплатно, Мира — €13 за чел., детям до 8 лет бесплатно, еда и напитки — по желанию
  • В программу за доплату можно добавить 2-часовую морскую прогулку на индивидуальной яхте (с сопровождением гида) с возможностью купания по затонувшему городу Кекова. Стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Кемере
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять
читать дальше

непростую, многослойную историю Антальи, прочувствовать её колоритную атмосферу и при этом не умереть со скуки. В моём сопровождении вы узнаете о турецких традициях, культуре, менталитете. Я с радостью раскрою вам секреты и легенды Антальи и покажу её красивые виды!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Сергей
Сергей
4 ноя 2025
Уважаемые пользователи сайта!
Хотелось бы оставить отзыв о невероятной, запоминающийся экскурсии "Дух святителя Николая и магия древности", - удивительном сочетании в древнем г. Миры периодов христианства и античности, религиозно-значимого и истинно
читать дальше

культурного, – всего того, что можно назвать разным, но сочетаемым, интересным, таинственным, мифическим и порой сокрытым от незнакомых глаз.
Экскурсия началась очень удобно: прямо у стен отеля нас встретила чудесная гид Марина, на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим (что немаловажно!) водителем. Час с небольшим, - и мы не заметили, как оказались на месте, в том самом храме, где служил когда-то сам святитель Николай.
На протяжении всего пути Марина рассказывала удивительные версии о зарождении Мир Ликийских, о том, как жил святитель Николай, как он рос, служил Богу и помогал всем нуждающимся, обездоленным и несчастным.
Древний храм, фрески, почти не сохранившиеся и потому вдвойне интересные символикой и смыслом, старинный алтарь и особенно гробница, где лежали мощи святого, - то, что, несомненно, останется навсегда в памяти. Находясь там, нам не хотелось уходить: Марина оставила нас вдоволь побыть и рассмотреть святыню, помолиться у гробницы, от которой, конечно же, по вере бывают чудеса.
Рядом с храмом находилось здание, где можно было приобрести редкие иконы св. Николая, а также святое масло и миро из самого г. Бари, от его мощей.
Так как с нами была маленькая дочка, очень "на руку" сыграло находящееся рядом кафе: мы вкусно пообедали и передохнули.

Духовно насладившись увиденным и прочувствованным в храме, мы отправились на вторую часть экскурсии, к таинственным наскальным гробницам правителей и аристократов, амфитеатру с легендарными когда-то сражениями, гладиаторскими боями и красочными представлениями античных времен.
Сказать, что мы были удивлены - ничего не сказать! Мы видели подобное впервые!
Остановившись сначала поодаль от театра и гробниц, напротив огромной скалы с высеченными там комнатами, Марина стала увлекательно рассказывать о том, совершенно ином для нашего представления, периоде жизни. На картинках в блокноте она показала нам высеченные фигуры в скале, и мы с удовольствием находили и рассматривали их вживую, на камне. Комнаты высоко в скале оказались гробницами, семейными захоронения, которые, бесспорно, впечатлят любого путешественника!
Посещение и рассказ Марины про амфитеатр, потрясающие маски, изготовляемые для выступлений в нем - отдельная история.
Мы очень любим все мифическое, таинственное, поэтому высеченные на перилах кресла императора рыбы, к примеру, смогли нас удивить больше, чем любой московский театр. Глубина, смысл и значение, - все то, что в полной мере присуще этому древнему месту, где когда-то сотрясались от рукоплесканий горы, где можно было увидеть гладиатора, отдающего право на свободу любимой женщине, где каждый камень помнит историю и быт предков…
Марина и здесь предоставила нам много времени для того, чтобы погулять по ступеням театра, рассмотреть детали, полуразрушенные колонны и украшениями резьбой, побыть совсем рядом с архитектурой античных гробниц. Для нашей дочки стало особым удовольствием преодолевать и рассматривать высокие ступени, даже она почувствовала невероятный дух древности!
Побывав в таких особых местах, благодаря гиду Марине, мы почерпнули новые впечатления, духовно обогатились, смогли помолиться у раки св. Николая, лицезреть своими глазами "раки" античных предкой древности. Несомненно, эти впечатления останутся на всю жизнь!
Хочется поблагодарить дорогую Марину и сказать, что 90% нашего эмоционального настроя и восприятия увиденного зависело от нее! Лучше, позитивнее и грамотнее экскурсовода в этом направлении, мы уверены, не найти!
И мы обязательно хотели бы поехать с Мариной еще куда-то!

А
Анна
12 окт 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый раз.
С самого начала нашей экскурсии Марина сумела создать комфортную, доброжелательную
читать дальше

и доверительную атмосферу.
Хочется отметить профессионализм Марины: по пути следования, наш гид подробно познакомила нас с предстоящей темой экскурсии; преподносила материал обширный, очень содержательный и увлекательный. Поэтому на месте объектов мы уже знали на что обратить особое внимание.
На все наши вопросы мы получали исчерпывающие ответы, чувствовалось, что Марина великолепно владеет материалом, что она экскурсовод очень высокой квалификации.
Мы узнали много интересного, и что очень важно для нас, нам было не просто комфортно, мы были окружены заботой и вниманием на протяжения всего пути.
Общее впечатление от проведенной Мариной экскурсии: желание с новой экскурсией обратиться именно к ней.

Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый раз.Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый раз.Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый раз.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

В Демре - из Кемера
На машине
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Демре - из Кемера
Поездка в Демре - это возможность прикоснуться к истории Ликии и Рима. Посетите церковь Николая Чудотворца и древние ликийские гробницы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
На машине
6.5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€375 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере