Наша экскурсия в Демре Мира Кекова — является одним из лучших исторических и культурных туров. Мы отправимся в древние места, известные во всем мире, а по пути будем наслаждаться великолепными видами.
Что вас ждет:
- Церковь Святого Николая
- Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, известному в православии как Николай Чудотворец. В этой церкви вы увидите древние иконы и фрески, повествующие о житие Николая Чудотворца.
- Древний ликийский город Мира
- Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира. Это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».
- Здесь вы можете увидеть уникальные древние ликийские гробницы, которые датируются 4 веком до нашей эры.
- Древний амфитеатр в Демре
Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров, построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!
- Затонувший город Кекова
- Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров.
- Сегодня остров Кекова, который еще называют «Атлантида Турции», стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Вы сможете увидеть это место, во время нашего путешествия на яхте.
- Замок Симена (Калекёй)
- Замок Калекёй расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился.