Демре Мира Кекова из Кемера

Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров

5
1 отзыв
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров.

Мы отправимся в древние места, известные во всем мире, а по пути будем наслаждаться великолепными видами.

Нас ждет одно из самых главных святых мест— церковь Николая Чудотворца, ради которой сюда съезжаются тысячи туристов, а также древние уникальные ликийские гробницы.
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Святого Николая
  • Древний ликийский город Мира
  • Древний амфитеатр в Демре
  • Затонувший город Кекова
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова — является одним из лучших исторических и культурных туров. Мы отправимся в древние места, известные во всем мире, а по пути будем наслаждаться великолепными видами.

Что вас ждет:

  • Церковь Святого Николая
  • Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, известному в православии как Николай Чудотворец. В этой церкви вы увидите древние иконы и фрески, повествующие о житие Николая Чудотворца.
  • Древний ликийский город Мира
  • Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира. Это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».
  • Здесь вы можете увидеть уникальные древние ликийские гробницы, которые датируются 4 веком до нашей эры.
  • Древний амфитеатр в Демре
Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров, построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!
  • Затонувший город Кекова
  • Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров.
  • Сегодня остров Кекова, который еще называют «Атлантида Турции», стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Вы сможете увидеть это место, во время нашего путешествия на яхте.
  • Замок Симена (Калекёй)
  • Замок Калекёй расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$35
Детский (8-12)
$28
Детский (5-7)
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле в Кемере
  • Обед (напитки за дополнительную плату)
  • Перевозка в полностью кондиционированном автобусе
  • Входной билет Миры
Что не входит
  • Напитки
  • Посещение Церкви Святого Николая
Место начала и завершения
Кемер
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Подготовьтесь заранее
  • Место и время встречи
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
  • Важная информация
  • В зависимости от погодных условий программу можно менять!
  • Планы могут быть немного изменены руководством по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ!
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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