Наша экскурсия в Демре Мира Кекова — является одним из лучших исторических и культурных туров. Мы отправимся в древние места, известные во всем мире, а по пути будем наслаждаться великолепными видами.

Что вас ждет:

Церковь Святого Николая

Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, известному в православии как Николай Чудотворец. В этой церкви вы увидите древние иконы и фрески, повествующие о житие Николая Чудотворца.

Древний ликийский город Мира

Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира. Это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».

Здесь вы можете увидеть уникальные древние ликийские гробницы, которые датируются 4 веком до нашей эры.

Древний амфитеатр в Демре

Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров, построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!