По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера

По следам Святого Николая Угодника

По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Амфитеатр построенный во II веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
  • Ликийские скальные гробницы, вырезаны в скалах более чем 2500 лет назад
  • Ликийские каменные саркофаги, которым также более 2500 лет
  • Остатки античного города Мира, столицы Ликийского государства
  • Затонувший остров Кекова и город Долихисте
  • Остатки античных городов Симена и Теймусса
Место погребения Николая Угодника
Стране, которая в III веке подарила нам Христианского Святого — Николая Угодника. Вы посетите Античный город Миры, где он служил и был погребён в мраморном саркофаге. Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия). У вас будет возможность помолиться у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника — Епископа Мирликийского (Миры — город, Ликия — страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и попросить Николая о помощи.
Скальные захоронения ликийцев
Также вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своём роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии — городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности. Также у подножья гор величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится греко-римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.
Затонувшие античные города
И «изюминкой на торте» будет прогулка на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены вам покажут множество ещё одних захоронений ликийцев — наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта); завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле; удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем; принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце; платок (девушкам) для посещения Церкви Святого Николая; видео/фотокамеру; деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый (12+)
$25
Детский от 7 до 11 лет
$15
Детский от 0 до 6 лет с местом
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Завтрак
  • Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» (9+) — 70 TL
  • Входной билет в «Античный город Мира» (9+) — 55 TL.
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце платок (девушкам) для посещения Церкви Святого Николая видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшине, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Когда и сколько длится?
Когда: 06:00 – 06:30 трансфер в регионе
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

06:00 – 06:30 трансфер в регионе

Tunar T.
Tunar T.
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