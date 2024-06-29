Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

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По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе мы отвезём вас к точке старта. Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке.

А после на джипах или кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
4.6
23 отзыва
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Описание экскурсии

Сафари и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отеля (07:00–08:00)
  • Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
  • Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
  • Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
  • Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
  • Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
  • Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
  • Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30–16:00)
  • Отправление с базы Бешконак
  • Возвращение в отели (20:00–21:00)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без исторического сопровождения. У всей группы будет русско- и англоговорящий координатор. Перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— вход на смотровую площадку каньона Тазы: 45 лир взрослый, 25 лир ребёнок
— напитки и лепешки гёзлеме
— завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— специальная обувь для рафтинга: €5 — аренда, €10 — покупка
— гидрокостюм для рафтинга — €5
— специальные очки для рафтинга — €4
— бандана — €4
— водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— печатное фото с прогулки и/или видео на флешке

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 12 лет и старше€33
От 7 до 11 лет€33
Дети до 6 лет (с посадочным местом)€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 13548 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
3
2
1
1
А
Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом - просто сказка. Каньон Тазы - это отдельные ощущения, просто невероятно, масштаб поражает, хотя фото
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не оч передают это Сам сплав весёлый, но при этом не очень опасный, на всех этапах помогает куратор. А с воды виды еще более красивые, поснимать есть и повод, и возможность. Но если хотите брать телефон - чехол обязателен, т. к. очень сильно водой заливает. И еще добавляет огонька соревнование с другими лодками и шутки куратора. А холодная вода речки очень бодрит, в жару - самое то Так что советую всем, даже несмотря на длинную дорогу в горы - это, пожалуй, единственный минус. (Но микроавтобус был новый и с кондеем, а потом в открытых джипах прокатили с ветерком, так что тоже не жарко)
P.S. Обед кстати вкусный, объем порции не ограничен

Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -
Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -
Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -
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Екатерина
Если подвести итог-то путешествие чудесное! Есть конечно свои «но», однако они столь малы и не значительны, по сравнению с той красотой, эмоциями и впечатлениями, которые были получены!
Рафтинг в Турции для
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меня всегда обязателен к посещению! Это незабываемо и классно, даже если ты на нем уже был! А вот каньон Тазы и поездка к нему на джипах были впервые и превзошли мои ожидания! Такие виды… Дух захватывает! Кому показываю фото, не верят, что это Турция! Джипы открыты-ехали стоя (можно и сидя, это по желаю) - как на американских горках)))
Дорога из Кемера заняла примерно 2,5 часа. Забрали из отеля вовремя, на микроавтобусе. Все вещи перед рафтингом оставили в баре, в котором потом обедали. С собой брать ничего не разрешили-не воду, не крем (как это было написано и памятке к экскурсии). Но я взяла телефон в непромокаемом чехле. Всё прошло благополучно. Лучше брать с собой сменную одежду и обувь. Не намокнуть на рафтинге не возможно. Ноги в лодке всё время в воде-по началу мёрзнут, потом привыкаешь. На остановках всё платно - и напитки и снеки, но оплата по возвращению к месту стоянки. Обед не плотный и кормят после рафтинга, перед поездкой на джипах, поэтому стоит взять с собой перекус. После рафтинга предлагают купить фото и видео. А ещё на рафтинге очень многое зависит от капитана лодки - если он весёлый, задорный, заводной, то и плыть вы будете также! Но выбора нет-это лотерея - достаётся то, что достаётся)

Если подвести итог-то путешествие чудесное! Есть конечно свои «но», однако они столь малы и не значительны,
Если подвести итог-то путешествие чудесное! Есть конечно свои «но», однако они столь малы и не значительны,
Если подвести итог-то путешествие чудесное! Есть конечно свои «но», однако они столь малы и не значительны,
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Н
Отличная экскурсия для любителей активного отдыха. Классные маршруты и виды. В наших лодке и джипе были только взрослые, поэтому замечательный сопровождающий Тарзан сделал все по максимуму активно и движово.
Отличная экскурсия для любителей активного отдыха. Классные маршруты и виды. В наших лодке и джипе были
Отличная экскурсия для любителей активного отдыха. Классные маршруты и виды. В наших лодке и джипе были
Отличная экскурсия для любителей активного отдыха. Классные маршруты и виды. В наших лодке и джипе были
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Марина
Дорога конечно дальняя, но это того стоит!
Дорога конечно дальняя, но это того стоит!
Дорога конечно дальняя, но это того стоит!
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Е
А кто организатор? Как его оценить? Автобус был грязный, видимо не моют после предыдущих туристов. На сам каньон нас повезли не на джипе, а на каком то старом задрипаном пикапчике.
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Слава тебе господи, доехали живыми по всему серпантину, хотя водитель хотел показать что он (мужчине лет 65 наверное) ещё мачо и гнал своего мустанга так, что мы все просили ехать потише. Но он ни по английски, ни по русски не понимает. Всё дорогу говорил одно слово Адреналин. Видимо часто слышал от предыдущих ошалевших туристов. Поэтому, перед тем как садится в так называемый джипинг на Тазы каньон, договоритесь посредством переводчика (гида) о допустимой скорости. Она должна быть не более 40 км ч по прямой, так как загзаги дороги через каждые 150 метров. Мы на 60 км в час по прямой входили в поворот миллиметражем. Я сидела впереди и как водитель с многолетним стажем была в акуе.
Девушки, не садитесь рядом с водителем, он сразу начинает перевоплощаться в супермена 🤣. Сам каньон очень красивый. Красивее лишь каньоны Каппадокии. Понравился рафтинг. Хотя я раньше боялась. Но как оказалось, зря. У нас был прекрасный проводник и капитан Энес. Только благодаря его опыту и стараниям юноши 16 лет по имени Саша (дай бог тебе хорошей жены😊) прогулка прошла весело и безопасно. Почему так говорю, потому что кроме них и меня - женщины, в лодке сидели 4 узбека (3 аксакала за 60 и 70 и один молодой лет 27). Аксакалы не парились от слова совсем, не "слышали" слова: гребите, быстрее. Они отдыхали сложа вёсла. Вывозили: молодой узбек, мальчик Саша и Энес. Я материла аксакалов в экстремальных ситуациях и снимала видео (так как от меня пенсионерки как от гребца толку мало было), все остальные тоже орали на аксакалов, рекомендовали им не спать, не спать!!! 😤. Сразу вспомнила фильм Белое солнце пустыни - как у спящих аксакалов пулей сдуло чепчики и никто не сдвинулся с места. Поэтому, всем будущим любителям рафтинга и других командных видах отдыха, рекомендую учитывать менталитет узбеков, азербайджанцев, турков и др народов, менталитет которых основан на том, что впахивает молодёжь, а старцы курят бамбук. Либо пусть они едут отдельно всей своей грядкой (тогда им не удасться сачкануть) либо их распределять равномерно по "полкам". Короче насмеялись, назлились и выхватили адреналину сполна. Всем любителям пощекотать нервы рекомендую. Не пожалеете точно. Всем кто боится высоты - каньон не ваше путешествие. Брала гидрокостюм и тапки за 100 лир на месте. Смысла мало, так как на порогах рафтинга промокли насквозь и ноги тоже. Можно ехать в своём и брать с собой запасное бельё, одежду и полотенце. И последнее. Рядом с отелем в турагентстве перед отъездом спросила о цене такого тура. У них по 25 долларов. Здесь купила за 32 евро. Поздно узнала и повелась на сказки трипстера о том, что у них самая низкая цена. Так что, смотрите цены везде. Всем мира и добра!

А кто организатор? Как его оценить? Автобус был грязный, видимо не моют после предыдущих туристов. На
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А
Сама экскурсия огонь. Были с 3-х летним ребенком, все было отлично. Спустились по реке хорошо,ребенок сидит в центре. Виды невероятные. Сопровождал нас русскоговорящий (Георгий), шутил постоянно,рассказывал, вообщем не скучали. Потом
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джиппинг до каньона. У кого слабый вестибулярный аппарат, не берите джиппинг. Там дорога вдоль гор. Ребенку понравилось.
Из минусов, причем огромный минус, это доставка до рафтинга. Нас забирали самых первых в 7.30 утра (Бельдиби, Кемер). Мы ехали 2 часа! Кто был в Белеке,тому хорошо, их забирали последними. В итоге 4 часа потратили только на трансфер, это просто ужасно, особенно нам было с ребенком. Назад едешь уставший, грязный. Вообщем если б не 4 часа дороги, было бы все великолепно. А так мы выехали в 7.30, приехали около 18.00.
И обязательно берите с собой сменную одежду. Но мой совет, за 6 евро можно там напрокат гидрокостюм взять, возьмите его. Тапочки можете не брать, и без них хорошо.

Сама экскурсия огонь. Были с 3-х летним ребенком, все было отлично. Спустились по реке хорошо,ребенок сидит
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