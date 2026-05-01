К белым травертинам и античному Иераполису - в Памуккале

Поездка из Кемера к природному чуду с прогулкой по древнему городу и купанием в бассейне Клеопатры
Памуккале — одно из самых необычных мест Турции. Здесь горячие источники за тысячи лет создали белоснежные террасы, похожие на застывшие водопады.

В этом путешествии вы пройдёте по травертинам, исследуете античный город Иераполис и при желании искупаетесь в термальном бассейне Клеопатры среди древних колонн.
Описание экскурсии

Примерный план поездки

4:30–5:30 — трансфер из отелей региона Кемер
6:30 — остановка на завтрак
10:00 — мастерская камней и текстиля
10:30 — погреб фруктовых вин
11:00 — посещение Памуккале и Иераполиса
14:00 — обед
15:00 — выезд обратно
19:00–19:40 — возвращение в отели

Подробнее

Экскурсия начинается ранним утром. Комфортабельный автобус заберёт вас из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова. По дороге сделаем остановку в кафе, где можно позавтракать.

Знакомство с ремёслами региона

Перед приездом в Памуккале предусмотрены короткие остановки в местных ремесленных центрах: мастерская камней и текстиля и погреб фруктовых вин с дегустацией.

Античный город Иераполис

Затем вы окажетесь на территории древнего Иераполиса — города, основанного более 2200 лет назад рядом с термальными источниками. Здесь вы увидите главную улицу, римские бани, храм Аполлона и некрополь с саркофагами и усыпальницами.

Белоснежные травертины Памуккале

Главное чудо этого места — известковые террасы, созданные горячими источниками.

Античный бассейн Клеопатры (по желанию)

Кульминация поездки — возможность искупаться в знаменитом термальном бассейне с водой около 36°C и подлинными античными колоннами на дне. По легенде, здесь любила купаться египетская царица Клеопатра.

Обед и возвращение в Кемер

После прогулки по Памуккале вас ждёт обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем автобус отправится обратно в Кемер с короткой технической остановкой по дороге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 места)
  • Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погоды или загруженности
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

  • Билет на территорию Памуккале (Иераполис и травертины)
  • Обед
  • Страховка на время экскурсии
  • Трансфер из регионов: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби

Дополнительные расходы

  • Завтрак и ужин
  • Напитки в течение дня
  • Входной билет в бассейн Клеопатры — €15
  • Для гостей из Olympos и Çıralı трансфер не предоставляется (необходимо самостоятельно добраться до места встречи)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€67
От 4 до 7 лет€29
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

