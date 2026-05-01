В этом путешествии вы пройдёте по травертинам, исследуете античный город Иераполис и при желании искупаетесь в термальном бассейне Клеопатры среди древних колонн.
Описание экскурсии
Примерный план поездки
4:30–5:30 — трансфер из отелей региона Кемер
6:30 — остановка на завтрак
10:00 — мастерская камней и текстиля
10:30 — погреб фруктовых вин
11:00 — посещение Памуккале и Иераполиса
14:00 — обед
15:00 — выезд обратно
19:00–19:40 — возвращение в отели
Подробнее
Экскурсия начинается ранним утром. Комфортабельный автобус заберёт вас из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова. По дороге сделаем остановку в кафе, где можно позавтракать.
Знакомство с ремёслами региона
Перед приездом в Памуккале предусмотрены короткие остановки в местных ремесленных центрах: мастерская камней и текстиля и погреб фруктовых вин с дегустацией.
Античный город Иераполис
Затем вы окажетесь на территории древнего Иераполиса — города, основанного более 2200 лет назад рядом с термальными источниками. Здесь вы увидите главную улицу, римские бани, храм Аполлона и некрополь с саркофагами и усыпальницами.
Белоснежные травертины Памуккале
Главное чудо этого места — известковые террасы, созданные горячими источниками.
Античный бассейн Клеопатры (по желанию)
Кульминация поездки — возможность искупаться в знаменитом термальном бассейне с водой около 36°C и подлинными античными колоннами на дне. По легенде, здесь любила купаться египетская царица Клеопатра.
Обед и возвращение в Кемер
После прогулки по Памуккале вас ждёт обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем автобус отправится обратно в Кемер с короткой технической остановкой по дороге.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 места)
- Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погоды или загруженности
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит
- Билет на территорию Памуккале (Иераполис и травертины)
- Обед
- Страховка на время экскурсии
- Трансфер из регионов: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
Дополнительные расходы
- Завтрак и ужин
- Напитки в течение дня
- Входной билет в бассейн Клеопатры — €15
- Для гостей из Olympos и Çıralı трансфер не предоставляется (необходимо самостоятельно добраться до места встречи)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€67
|От 4 до 7 лет
|€29
|До 3 лет (с посадочным местом)
|€15