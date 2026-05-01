Памуккале — одно из самых необычных мест Турции. Здесь горячие источники за тысячи лет создали белоснежные террасы, похожие на застывшие водопады. В этом путешествии вы пройдёте по травертинам, исследуете античный город Иераполис и при желании искупаетесь в термальном бассейне Клеопатры среди древних колонн.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Примерный план поездки

4:30–5:30 — трансфер из отелей региона Кемер

6:30 — остановка на завтрак

10:00 — мастерская камней и текстиля

10:30 — погреб фруктовых вин

11:00 — посещение Памуккале и Иераполиса

14:00 — обед

15:00 — выезд обратно

19:00–19:40 — возвращение в отели

Подробнее

Экскурсия начинается ранним утром. Комфортабельный автобус заберёт вас из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова. По дороге сделаем остановку в кафе, где можно позавтракать.

Знакомство с ремёслами региона

Перед приездом в Памуккале предусмотрены короткие остановки в местных ремесленных центрах: мастерская камней и текстиля и погреб фруктовых вин с дегустацией.

Античный город Иераполис

Затем вы окажетесь на территории древнего Иераполиса — города, основанного более 2200 лет назад рядом с термальными источниками. Здесь вы увидите главную улицу, римские бани, храм Аполлона и некрополь с саркофагами и усыпальницами.

Белоснежные травертины Памуккале

Главное чудо этого места — известковые террасы, созданные горячими источниками.

Античный бассейн Клеопатры (по желанию)

Кульминация поездки — возможность искупаться в знаменитом термальном бассейне с водой около 36°C и подлинными античными колоннами на дне. По легенде, здесь любила купаться египетская царица Клеопатра.

Обед и возвращение в Кемер

После прогулки по Памуккале вас ждёт обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем автобус отправится обратно в Кемер с короткой технической остановкой по дороге.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 места)

Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погоды или загруженности

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

Билет на территорию Памуккале (Иераполис и травертины)

Обед

Страховка на время экскурсии

Трансфер из регионов: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби

Дополнительные расходы