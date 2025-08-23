Отправляемся туда, где природа соседствует с древней историей. Вы насладитесь свежестью водопада Куршунлу, откроете тайны загадочной пещеры Инсую и пройдётесь по древним руинам Сагалассоса. Мы расскажем вам увлекательные истории и дадим свободное время для самостоятельного изучения локаций.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:20–8:40 — трансфер из отелей Кемера

Время выезда зависит от вашего места проживания.

9:30 — прогулка по природному парку Куршунлу

~45 минут

Прогулка по оазису среди соснового леса. Вековые деревья, водопад с изумрудными водами и прохлада. Вы насладитесь видами, а гид расскажет о тайных гротах и мифах, связанных с этим местом.

11:30 — пещера Инсую

15 мин. с гидом + 30 мин. самостоятельного посещения

Погружение в мир, где сталактиты и сталагмиты образуют каменные соборы. Это одна из старейших пещер Турции, открытая для посещения. Вас ждут подземное озеро, живая вода и истории о водяном человеке, легенды и научные факты.

13:00 — обед в деревне Агласун

Обед с видом на горы: традиционный турецкий шашлык (на выбор — курица или говядина), чечевичный суп, салаты, чай и сезонные фрукты.

14:00 — экскурсия по античному городу Сагалассос

45 мин. с гидом + 45 мин. свободное время

Город в облаках, расположенный на высоте 1450–1600 м. Вы увидите колонны, театры, храмы и знаменитый римский фонтан, из которого до сих пор течёт вода. Гид расскажет, как Сагалассос стал первым городом Писидии, почему здесь не было жрецов и какие тайны скрывают здешние руины.

15:30 — выезд обратно в Кемер

18:30–19:30 — прибытие в отели

Вы узнаете:

как Сагалассос умудрился сопротивляться Риму дольше всех — и что сделал Александр Македонский, чтобы его взять

почему в местном храме не было жрецов, а в театре — актёров

зачем сагалассцы строили фонтаны с питьевой водой вдоль дорог — и что в этом было от «античного маркетинга»

почему вода в Куршунлу меняет цвет 5 раз в день

что скрывает пещера за водопадом Куршунлу и почему туда не пускают

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Расстояние от Кемера до города Сагалассос 150 км

Транспорт зависит от количества путешественников — микроавтобус или автобус

Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте

Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется — дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло, при заказе нужно оформить отдельный билет

Экскурсию для вас проведет гид-историк из нашей команды

Что входит в стоимость

Трансфер из Текирова, Чамьюва, Кириша, Кемера, Гёйнюка, Бельдиби

Сопровождение русскоговорящего гида

Страховой полис на время экскурсии

Входные билеты в природный парк Куршунлу, пещеру Инсую, античный город Сагалассос

Обед

Дополнительно оплачиваются (по желанию)