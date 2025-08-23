Вы насладитесь свежестью водопада Куршунлу, откроете тайны загадочной пещеры Инсую и пройдётесь по древним руинам Сагалассоса.
Мы расскажем вам увлекательные истории и дадим свободное время для самостоятельного изучения локаций.
Описание экскурсии
7:20–8:40 — трансфер из отелей Кемера
Время выезда зависит от вашего места проживания.
9:30 — прогулка по природному парку Куршунлу
~45 минут
Прогулка по оазису среди соснового леса. Вековые деревья, водопад с изумрудными водами и прохлада. Вы насладитесь видами, а гид расскажет о тайных гротах и мифах, связанных с этим местом.
11:30 — пещера Инсую
15 мин. с гидом + 30 мин. самостоятельного посещения
Погружение в мир, где сталактиты и сталагмиты образуют каменные соборы. Это одна из старейших пещер Турции, открытая для посещения. Вас ждут подземное озеро, живая вода и истории о водяном человеке, легенды и научные факты.
13:00 — обед в деревне Агласун
Обед с видом на горы: традиционный турецкий шашлык (на выбор — курица или говядина), чечевичный суп, салаты, чай и сезонные фрукты.
14:00 — экскурсия по античному городу Сагалассос
45 мин. с гидом + 45 мин. свободное время
Город в облаках, расположенный на высоте 1450–1600 м. Вы увидите колонны, театры, храмы и знаменитый римский фонтан, из которого до сих пор течёт вода. Гид расскажет, как Сагалассос стал первым городом Писидии, почему здесь не было жрецов и какие тайны скрывают здешние руины.
15:30 — выезд обратно в Кемер
18:30–19:30 — прибытие в отели
Вы узнаете:
- как Сагалассос умудрился сопротивляться Риму дольше всех — и что сделал Александр Македонский, чтобы его взять
- почему в местном храме не было жрецов, а в театре — актёров
- зачем сагалассцы строили фонтаны с питьевой водой вдоль дорог — и что в этом было от «античного маркетинга»
- почему вода в Куршунлу меняет цвет 5 раз в день
- что скрывает пещера за водопадом Куршунлу и почему туда не пускают
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Расстояние от Кемера до города Сагалассос 150 км
- Транспорт зависит от количества путешественников — микроавтобус или автобус
- Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется — дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло, при заказе нужно оформить отдельный билет
- Экскурсию для вас проведет гид-историк из нашей команды
Что входит в стоимость
- Трансфер из Текирова, Чамьюва, Кириша, Кемера, Гёйнюка, Бельдиби
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Страховой полис на время экскурсии
- Входные билеты в природный парк Куршунлу, пещеру Инсую, античный город Сагалассос
- Обед
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
- Напитки во время обеда
- Завтрак (можете взять с собой ланч-боксы из отеля)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 4 до 7 лет
|€29
|Дети до 3 лет (с посадочным местом)
|€15
|От 8 лет и старше
|€56
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы давно хотели попасть в какую-нибудь
Общее впечатление Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от экскурсии в Куршунлу, Инсую и Сагалассос. Это было именно то приключение, которого я так ждал!
Водопад Куршунлу:
Начало
Единственное что хотелось бы добавить это остановку на завтрак, в остальном экскурсия очень интересная.
Нам не очень повезло с погодой, но ничего страшного. Это тоже было интересно.
По поводу