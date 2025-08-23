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Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера

Полюбоваться водопадом, спуститься в невероятную пещеру и познакомиться с древним городом
Отправляемся туда, где природа соседствует с древней историей.

Вы насладитесь свежестью водопада Куршунлу, откроете тайны загадочной пещеры Инсую и пройдётесь по древним руинам Сагалассоса.

Мы расскажем вам увлекательные истории и дадим свободное время для самостоятельного изучения локаций.
4.3
10 отзывов
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера

Описание экскурсии

7:20–8:40 — трансфер из отелей Кемера

Время выезда зависит от вашего места проживания.

9:30 — прогулка по природному парку Куршунлу

~45 минут
Прогулка по оазису среди соснового леса. Вековые деревья, водопад с изумрудными водами и прохлада. Вы насладитесь видами, а гид расскажет о тайных гротах и мифах, связанных с этим местом.

11:30 — пещера Инсую

15 мин. с гидом + 30 мин. самостоятельного посещения
Погружение в мир, где сталактиты и сталагмиты образуют каменные соборы. Это одна из старейших пещер Турции, открытая для посещения. Вас ждут подземное озеро, живая вода и истории о водяном человеке, легенды и научные факты.

13:00 — обед в деревне Агласун

Обед с видом на горы: традиционный турецкий шашлык (на выбор — курица или говядина), чечевичный суп, салаты, чай и сезонные фрукты.

14:00 — экскурсия по античному городу Сагалассос

45 мин. с гидом + 45 мин. свободное время
Город в облаках, расположенный на высоте 1450–1600 м. Вы увидите колонны, театры, храмы и знаменитый римский фонтан, из которого до сих пор течёт вода. Гид расскажет, как Сагалассос стал первым городом Писидии, почему здесь не было жрецов и какие тайны скрывают здешние руины.

15:30 — выезд обратно в Кемер

18:30–19:30 — прибытие в отели

Вы узнаете:

  • как Сагалассос умудрился сопротивляться Риму дольше всех — и что сделал Александр Македонский, чтобы его взять
  • почему в местном храме не было жрецов, а в театре — актёров
  • зачем сагалассцы строили фонтаны с питьевой водой вдоль дорог — и что в этом было от «античного маркетинга»
  • почему вода в Куршунлу меняет цвет 5 раз в день
  • что скрывает пещера за водопадом Куршунлу и почему туда не пускают

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Расстояние от Кемера до города Сагалассос 150 км
  • Транспорт зависит от количества путешественников — микроавтобус или автобус
  • Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется — дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло, при заказе нужно оформить отдельный билет
  • Экскурсию для вас проведет гид-историк из нашей команды

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Текирова, Чамьюва, Кириша, Кемера, Гёйнюка, Бельдиби
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Страховой полис на время экскурсии
  • Входные билеты в природный парк Куршунлу, пещеру Инсую, античный город Сагалассос
  • Обед

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

  • Напитки во время обеда
  • Завтрак (можете взять с собой ланч-боксы из отеля)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 4 до 7 лет€29
Дети до 3 лет (с посадочным местом)€15
От 8 лет и старше€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12733 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух, зелень и шум воды создают атмосферу покоя и уюта.

Мы давно хотели попасть в какую-нибудь
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пещеру в Турции, и как раз натолкнулись на эту экскурсию. Пещера Инсую произвела сильное впечатление: её длина около 500 метров, внутри прохладно, но к температуре быстро привыкаешь и становится комфортно. Виды потрясающие — просторные залы, узкие туннели и удивительные формы сталактитов и сталагмитов.

По дороге к Сагалассосу открываются фантастические и совсем непривычные для привычного образа Турции панорамы: горы, холмы и просторные виды, которые завораживают с каждой новой высотой.

Сам Сагалассос встретил нас жарой, но благодаря тому, что климат здесь менее влажный, чем на побережье, переносится она гораздо легче, а иногда даже дует прохладный ветерок. На территории города сохранился действующий фонтан, что добавляет особое ощущение ожившей истории. Руины театра, колонн и древних улиц словно переносят во времена Римской империи, и начинаешь по-особенному ощущать дух прошлого.

Посадка в автобусе была полной, но сам автобус оказался достаточно комфортабельным, а водитель — профессиональным и уверенным, поэтому дорога прошла спокойно и удобно.

Организация экскурсии в целом была отличной: интересные рассказы гида, красивый маршрут и достаточно времени для прогулок и фотографий. Впечатлений хватит надолго, и я с радостью рекомендую эту поездку всем, кто любит природу и историю!

Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,+1
Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух,
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Л
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора, и мы смогли разбавить "тюлений" отдых в отеле изучением достопримечательностей другой страны) Несмотря на
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достаточное время в дороге не было ощущения усталости, только удовольствие от поездки. Гид Нури — бриллиант. Очень интересно рассказывал, эрудирован, хорошо чувствовал настроение группы. Очень рада, что выбрали эту экскурсию именно тут. Для любителей природы и неспешного изучения пространства самое то. Времени хватило на неспешное изучение и рассматривание всех достопримечательностей. Обязательно поедем куда-то еще от этого организатора!) спасибо за крутую экскурсию

Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора,
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Борис
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Общее впечатление Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от экскурсии в Куршунлу, Инсую и Сагалассос. Это было именно то приключение, которого я так ждал!
Водопад Куршунлу:
Начало
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дня порадовало нас великолепным природным парком с изумрудными водами водопада. Прогулка среди вековых сосен, свежий воздух и потрясающие виды — всё это создало идеальное начало дня. Гид увлекательно рассказывал легенды и мифы, связанные с этим местом.
Пещера Инсую Следующая остановка — одна из древнейших пещер Турции. Завораживающие сталактиты и сталагмиты, подземное озеро и прохладный воздух создали поистине мистическую атмосферу. Особенно впечатлили освещённые галереи и таинственная атмосфера пещеры. Античный город Сагалассос:
Кульминацией путешествия стал величественный античный город. Расположенный на высоте 1450–1600 метров, он поразил своими масштабами и сохранностью. Мы увидели грандиозный амфитеатр, древние фонтаны, термы и колоннады. Особенно впечатлил действующий римский фонтан, из которого до сих пор течёт вода.
Организация:
Отдельно хочу отметить отличную организацию поездки:
Трансфер слегка задержался, но был комфортным.
Гид Нури прекрасно владел материалом. Ему отдельное спасибо за увлекательную экскурсию.
Обед в деревне Агласун порадовал традиционной турецкой кухней.
Время на каждой локации было достаточным для осмотра и фото.
Рекомендации.
С собой нужно брать:
Удобную обувь для прогулок.
Головной убор и солнцезащитный крем.
Фотоаппарат — виды потрясающие!
Эта экскурсия — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить знакомство с античной историей, природными красотами и уникальными подземными достопримечательностями. Однозначно рекомендую к посещению!

Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.+2
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
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Б
Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно было его слушать. Еда вкусная, места офигенные
Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно
Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно
Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно
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В
Мириам великолепный экскурсовод, с интересными историями.
Единственное что хотелось бы добавить это остановку на завтрак, в остальном экскурсия очень интересная.
Нам не очень повезло с погодой, но ничего страшного. Это тоже было интересно.
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Л
Экскурсия прошла отлично. Всё чётко, по расписанию. Водопад конечно подкачал - но это природа, мало воды. Но все остальное, пещера и Сагалассос, впечатлили. Порадовал достойный обед. Всё было вкусно.
По поводу
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экскурсовода - были некоторые несоответствия с историческими фактами, на которые обратила внимание не только я. И в самом Сагалассосе рассказ экскурсовода в некоторых моментах вызывал у меня недоумение ввиду того, что я - профессиональный строитель… В остальном же все прошло прекрасно!

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