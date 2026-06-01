Наполним ваш день расслабленным отдыхом и открыточными видами. Сначала вы неспешно погуляете по колоритному Кашу с греческими домиками, османскими арками и ликийскими саркофагами. Затем позагораете на пляже Капуташ в чаше расколотых скал. Песок цвета топлёного молока, бирюза Средиземного моря, остров вдали — и чувство, будто мгновение застыло в идеальном кадре.

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Описание экскурсии

Каш

На узких улочках вы увидите уютные дворики и кафе, античные руины, высеченные в скалах ликийские гробницы. Осмотрите лодки у пристани и ремесленные товары на рынке.

Капуташ

Отдохнёте на пляже с белым песком и изумрудной водой. Его окружают горы, а вдали виден греческий остров — очень красивое место.

Организационные детали