Наполним ваш день расслабленным отдыхом и открыточными видами.
Сначала вы неспешно погуляете по колоритному Кашу с греческими домиками, османскими арками и ликийскими саркофагами. Затем позагораете на пляже Капуташ в чаше расколотых скал.
Песок цвета топлёного молока, бирюза Средиземного моря, остров вдали — и чувство, будто мгновение застыло в идеальном кадре.
Сначала вы неспешно погуляете по колоритному Кашу с греческими домиками, османскими арками и ликийскими саркофагами. Затем позагораете на пляже Капуташ в чаше расколотых скал.
Песок цвета топлёного молока, бирюза Средиземного моря, остров вдали — и чувство, будто мгновение застыло в идеальном кадре.
Описание экскурсии
Каш
На узких улочках вы увидите уютные дворики и кафе, античные руины, высеченные в скалах ликийские гробницы. Осмотрите лодки у пристани и ремесленные товары на рынке.
Капуташ
Отдохнёте на пляже с белым песком и изумрудной водой. Его окружают горы, а вдали виден греческий остров — очень красивое место.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе. В салоне есть Wi-Fi и вода
- В стоимость включён обед
- В каждой локации будет по 2,5 часа
- С вами будет гид-историк из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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