Фазелис, бывший ликийский порт, удивит древней историей. Его руины возрастом 2000 лет словно рассказывают о славном прошлом. А сам город утопает в сосновом аромате. Здесь приятно прогуляться и окунуться в античную атмосферу.
А затем взмыть ввысь по канатной дороге, чтобы увидеть шикарную картину — бирюзовое море, снежные горы и сочно-зелёные леса.
Описание экскурсии
Фазелис
- Вы увидите главную улицу, акведук, агору, римские бани, амфитеатр, латрину (общественные туалеты) и многое другое.
- Услышите об истории античного города.
- Искупаетесь в бухте, окружённой сосновым бором.
Тахталы
- По канатной дороге Olympos подниметесь на вершину (2365 метров) всего за 10 минут.
- Полюбуетесь впечатляющей панорамой. Средиземное море, Кемер, Анталья и горы Тавра будут как на ладони.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле.
- Дополнительно оплачиваются: входной билет в Фазелис — €11 за чел., подъём на финикулёре на гору — $41 за чел., обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айхан — ваша команда гидов в Кемере
Я представляю дружную команду профессиональных гидов в Турции. С радостью поможем вам прикоснуться к истории нашей страны.
