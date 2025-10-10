читать дальше

Олимп у нас не получилось, но у Исмета был план Б. Благодаря изменению маршрута экскурсия началась с чашечки кофе по-турецки в живописном месте у исторического моста. Во время треккинга мы не только полюбовались ливанскими кедрами и необъятными платанами, но и вдоволь наелись местных фруктов - инжир, ежевика, сливы, а также встретились с некоторыми местными обитателями: ящерки, черепаха и даже узнали, как выглядят цикады. Завершился треккинг ужином с прекрасным видом и вкуснейшей форелью. Если прогулки от отельного ресторана до моря уже надоели и хочется большей активности, то эта экскурсия - отличный вариант!