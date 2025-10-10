Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
Прикоснуться к руинам и подняться к облакам
Начало: У вашего отеля в Кемере или Антальи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€234
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
Прикоснуться к древности и подняться к небу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 октября 2025Доброго времени суток. Любим горы, природу, ходить в походы и любоваться красотами. Поэтому выбрали маршрут гора Тахталы и треккинг по
- ООльга7 июля 2025Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто
- ААнна11 октября 2024Потрясающая экскурсия. Маршрут не самый лёгкий, но вид, который открывается стоит каждого проделанного шага! Столько впечатлений, не передать словами! Профессиональный и очень приятный гид. Спасибо за этот восхитительный день!
- ИИрина29 августа 2024Большое спасибо за экскурсию!
Часть мы видели до этого, о чём сообщили Исмету. Исмет - настоящий профессионал: проработал новый индивидуальный маршрут,
- ЕЕлена19 августа 2024Спасибо Исмету за организацию небольшого треккинга по кусочку Ликийской тропе. Началась экскурсия неожиданно: фуникулёр оказался сломан, поэтому подняться на гору
- ААлексей12 марта 2024Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане.
Добрались
- ММария20 мая 2023Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)
