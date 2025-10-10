Мои заказы

Канатная дорога «Олимпос Телеферик» – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога «Олимпос Телеферик»» в Кемере, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
На машине
4 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
Прикоснуться к руинам и подняться к облакам
Начало: У вашего отеля в Кемере или Антальи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€234€260 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
Прикоснуться к древности и подняться к небу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 октября 2025
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Доброго времени суток. Любим горы, природу, ходить в походы и любоваться красотами. Поэтому выбрали маршрут гора Тахталы и треккинг по
    читать дальше

    Ликкийской тропе. Накануне два дня лил сильный дождь и наш поход должен был отменится🤔, но Исмет предложил нам джип-тур по этим местам. Сказать, что мы в большом восторге от увиденного - ничего не сказать. Надо все увидеть своими глазами, передать эти эмоции невозможно. Исмет - великолепный гид, замечательно говорит по-русски и с отличным чувством юмора. 10 из 10:) Рекомендуем!!!

  • О
    Ольга
    7 июля 2025
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто
    читать дальше

    имеет опыт походов в горах, трекинг. С верхушки спуск по камням, сыпуха… ребенок 11 лет осилил. В трекинговых кроссовках! Это обязательное условие- обувь! Это была мечта пройти хоть кусочек по ликийской тропе. Время лучше выбирать весна, осень. Летом конечно жарко. Но нас это не остановило))

    Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не изОтличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не изОтличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не изОтличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не изОтличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из
  • А
    Анна
    11 октября 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Потрясающая экскурсия. Маршрут не самый лёгкий, но вид, который открывается стоит каждого проделанного шага! Столько впечатлений, не передать словами! Профессиональный и очень приятный гид. Спасибо за этот восхитительный день!
  • И
    Ирина
    29 августа 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию!
    Часть мы видели до этого, о чём сообщили Исмету. Исмет - настоящий профессионал: проработал новый индивидуальный маршрут,
    читать дальше

    по которому мы и отправились. Экскурсия сопровождалась не только прекрасными видами, но и интересными рассказами, историей Турции и просто приятной беседой.
    Единственное, о чём мы жалеем - что не нашли Исмета раньше.
    Однозначно рекомендую!
    Спасибо большое ещё раз!

  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Спасибо Исмету за организацию небольшого треккинга по кусочку Ликийской тропе. Началась экскурсия неожиданно: фуникулёр оказался сломан, поэтому подняться на гору
    читать дальше

    Олимп у нас не получилось, но у Исмета был план Б. Благодаря изменению маршрута экскурсия началась с чашечки кофе по-турецки в живописном месте у исторического моста. Во время треккинга мы не только полюбовались ливанскими кедрами и необъятными платанами, но и вдоволь наелись местных фруктов - инжир, ежевика, сливы, а также встретились с некоторыми местными обитателями: ящерки, черепаха и даже узнали, как выглядят цикады. Завершился треккинг ужином с прекрасным видом и вкуснейшей форелью. Если прогулки от отельного ресторана до моря уже надоели и хочется большей активности, то эта экскурсия - отличный вариант!

  • А
    Алексей
    12 марта 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане.
    Добрались
    читать дальше

    на вершину горы и оттуда спускались вниз по тропе.
    Уровень довольно сложный, надо быть готовым физически и желательно иметь специальную обувь. Мы были в кроссовках, поэтому было немного сложно.
    Виды шикарные, горы, ливанские кедры, очень атмосферно.
    Идеально для тех, кто не готов тратить на поход по Ликийской тропе несколько дней, но интересно пройти хотя бы небольшой участок, чтобы понять что это такое.

  • М
    Мария
    20 мая 2023
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Канатная дорога «Олимпос Телеферик»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
  2. Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
  3. Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памуккале
  2. Демре
  3. Мира
  4. Олимпос
  5. Гора Тахталы
  6. Иераполис
  7. Фазелис
  8. Старый город
  9. The land of legends
  10. Бассейн Клеопатры
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Канатная дорога «Олимпос Телеферик»" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Канатная дорога «Олимпос Телеферик»», 13 ⭐ отзывов, цены от €180. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль