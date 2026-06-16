Предлагаем отдохнуть от городской суеты и провести время на природе среди живописных лесов Кемера. Во время прогулки вы познакомитесь с лошадьми, получите базовый инструктаж и отправитесь в спокойное часовое путешествие по лесному маршруту в сопровождении инструктора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер из отелей Кемера — в 9:00. После сбора гостей вы отправляетесь на конную ферму, расположенную в природной лесной зоне.

Перед стартом проводится короткий инструктаж и 5-минутное обучение верховой езде на манеже с инструктором. После этого участники отправляются в сопровождении опытного гида на конную прогулку по живописному лесному маршруту.

Маршрут проходит по тихим природным тропам Кемерского леса, вдали от городского шума и туристических зон. Во время прогулки вы сможете насладиться природой, чистым воздухом и спокойной атмосферой.

После завершения маршрута возвращение на ферму и трансфер обратно в отели.

Организационные детали