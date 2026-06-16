Предлагаем отдохнуть от городской суеты и провести время на природе среди живописных лесов Кемера.
Во время прогулки вы познакомитесь с лошадьми, получите базовый инструктаж и отправитесь в спокойное часовое путешествие по лесному маршруту в сопровождении инструктора.
Во время прогулки вы познакомитесь с лошадьми, получите базовый инструктаж и отправитесь в спокойное часовое путешествие по лесному маршруту в сопровождении инструктора.
Описание экскурсии
Трансфер из отелей Кемера — в 9:00. После сбора гостей вы отправляетесь на конную ферму, расположенную в природной лесной зоне.
Перед стартом проводится короткий инструктаж и 5-минутное обучение верховой езде на манеже с инструктором. После этого участники отправляются в сопровождении опытного гида на конную прогулку по живописному лесному маршруту.
Маршрут проходит по тихим природным тропам Кемерского леса, вдали от городского шума и туристических зон. Во время прогулки вы сможете насладиться природой, чистым воздухом и спокойной атмосферой.
После завершения маршрута возвращение на ферму и трансфер обратно в отели.
Организационные детали
- Безопасность
На территории фермы и во время прогулки используются защитные шлемы. Перед началом проводится обязательный инструктаж. Прогулка проходит под контролем опытных инструкторов.
- Стоимость
В стоимость входит: трансфер, конная прогулка, сопровождение инструктора, защитное оборудование (шлем).
- Оборудование
Для прогулки используются спокойные, обученные лошади, подходящие для туристических маршрутов.
- Экипировка
Выдаются защитные шлемы. Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь и солнцезащитные очки. Также желательно взять воду.
- Сопровождение
Прогулка проходит под сопровождением профессиональных инструкторов и гидов, которые контролируют маршрут и безопасность группы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2 час конного сафари
|€65
|1 час конного сафари
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Наша компания работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.
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