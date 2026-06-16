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Конная прогулка по лесу в Кемере

Маршрут по тихим природным тропам вдали от городского шума
Предлагаем отдохнуть от городской суеты и провести время на природе среди живописных лесов Кемера.

Во время прогулки вы познакомитесь с лошадьми, получите базовый инструктаж и отправитесь в спокойное часовое путешествие по лесному маршруту в сопровождении инструктора.
Конная прогулка по лесу в Кемере
Конная прогулка по лесу в Кемере
Конная прогулка по лесу в Кемере

Описание экскурсии

Трансфер из отелей Кемера — в 9:00. После сбора гостей вы отправляетесь на конную ферму, расположенную в природной лесной зоне.

Перед стартом проводится короткий инструктаж и 5-минутное обучение верховой езде на манеже с инструктором. После этого участники отправляются в сопровождении опытного гида на конную прогулку по живописному лесному маршруту.

Маршрут проходит по тихим природным тропам Кемерского леса, вдали от городского шума и туристических зон. Во время прогулки вы сможете насладиться природой, чистым воздухом и спокойной атмосферой.

После завершения маршрута возвращение на ферму и трансфер обратно в отели.

Организационные детали

  • Безопасность
    На территории фермы и во время прогулки используются защитные шлемы. Перед началом проводится обязательный инструктаж. Прогулка проходит под контролем опытных инструкторов.
  • Стоимость
    В стоимость входит: трансфер, конная прогулка, сопровождение инструктора, защитное оборудование (шлем).
  • Оборудование
    Для прогулки используются спокойные, обученные лошади, подходящие для туристических маршрутов.
  • Экипировка
    Выдаются защитные шлемы. Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь и солнцезащитные очки. Также желательно взять воду.
  • Сопровождение
    Прогулка проходит под сопровождением профессиональных инструкторов и гидов, которые контролируют маршрут и безопасность группы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
2 час конного сафари€65
1 час конного сафари€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Наша компания работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.

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