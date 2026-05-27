Это приключение для тех, кто хочет добавить в отдых немного драйва и почувствовать свободу на природе. Всё пройдёт безопасно: рядом будет инструктор, маршрут продуман, а экипировка надёжна.
Вас ждут пыльные тропы, хвойный воздух, красивые виды и те самые эмоции, которые остаются в памяти надолго.
Описание экскурсии
- Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по вождению и технике безопасности и получите каску.
- Прокатитесь около 2 часов самостоятельно по сосновому лесу Кемера.
- Если хотите, можете ехать пассажиром — за рулём будет опытный инструктор.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от отеля и обратно.
- Дети от 6 лет могут ехать на квадроцикле только в сопровождении взрослого.
- Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 12 лет.
- Дополнительно по желанию вы можете купить на месте бандану и солнцезащитные очки.
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
