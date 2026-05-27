Мои заказы

Квадро-сафари в Кемере

Укротить квадроцикл и с ветерком проехать по Таврским склонам
Это приключение для тех, кто хочет добавить в отдых немного драйва и почувствовать свободу на природе. Всё пройдёт безопасно: рядом будет инструктор, маршрут продуман, а экипировка надёжна.

Вас ждут пыльные тропы, хвойный воздух, красивые виды и те самые эмоции, которые остаются в памяти надолго.
Квадро-сафари в Кемере
Квадро-сафари в Кемере
Квадро-сафари в Кемере

Описание экскурсии

  • Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по вождению и технике безопасности и получите каску.
  • Прокатитесь около 2 часов самостоятельно по сосновому лесу Кемера.
  • Если хотите, можете ехать пассажиром — за рулём будет опытный инструктор.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от отеля и обратно.
  • Дети от 6 лет могут ехать на квадроцикле только в сопровождении взрослого.
  • Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 12 лет.
  • Дополнительно по желанию вы можете купить на месте бандану и солнцезащитные очки.
  • С вами будет опытный инструктор из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Квадро-сафари в Кемере»

На квадроцикле - по Таврским горам
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
2 часа
5 отзывов
Групповая
На квадроцикле - по Таврским горам
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
Багги
12 часов
4 отзыва
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€32 за человека
Сафари на квадроциклах в Кемере
На квадроциклах
3 часа
-
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Сафари на квадроциклах в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$32$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€35 за человека